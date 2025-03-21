Amsterdam Belediye Başkanı Halsema’dan İmamoğlu’na Destek Mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından tepkiler sürerken, Avrupa’dan da destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın Belediye Başkanı Femke Halsema, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla İmamoğlu’na desteğini ifade etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Halsema, Instagram hesabından paylaştığı videoda, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını şokla karşıladığını belirtti.
Açıklamasında Türkiye’de demokrasiye ve hukuka karşı bir suç işlendiğini savunan Halsema, “Bununla da kalınmadı, sosyal medyaya erişimde kısıtlamalar getirildi” dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın