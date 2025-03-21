Amsterdam Belediye Başkanı Halsema’dan İmamoğlu’na Destek Mesajı

İmamoğlu’na desteğini sürdüreceğini belirten Halsema, uluslararası kamuoyunun da bu durumu yakından takip ettiğini ifade etti.

İmamoğlu’na yönelik gözaltı kararı sonrası Avrupa’dan gelen tepkiler artarken, birçok ülkenin belediye başkanı ve siyasetçisi Türkiye’de yaşanan sürece dair açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.