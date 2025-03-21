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Amsterdam Belediye Başkanı Halsema’dan İmamoğlu’na Destek Mesajı

Amsterdam Belediye Başkanı Halsema’dan İmamoğlu’na Destek Mesajı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
21.03.2025 - 16:48

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından tepkiler sürerken, Avrupa’dan da destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’ın Belediye Başkanı Femke Halsema, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla İmamoğlu’na desteğini ifade etti.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Halsema, Instagram hesabından paylaştığı videoda, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını şokla karşıladığını belirtti.

Halsema, Instagram hesabından paylaştığı videoda, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasını şokla karşıladığını belirtti.

“Bu karar kabul edilemez. Demokrasiye ve hukuk devletine aykırı bir durum söz konusu” ifadelerini kullandı. Halsema, İmamoğlu’nun geri adım atmayacağını vurgulayarak, onun yanında olduğunu söyledi.

Açıklamasında Türkiye’de demokrasiye ve hukuka karşı bir suç işlendiğini savunan Halsema, “Bununla da kalınmadı, sosyal medyaya erişimde kısıtlamalar getirildi” dedi.

Açıklamasında Türkiye’de demokrasiye ve hukuka karşı bir suç işlendiğini savunan Halsema, “Bununla da kalınmadı, sosyal medyaya erişimde kısıtlamalar getirildi” dedi.

İmamoğlu’na desteğini sürdüreceğini belirten Halsema, uluslararası kamuoyunun da bu durumu yakından takip ettiğini ifade etti.

İmamoğlu’na yönelik gözaltı kararı sonrası Avrupa’dan gelen tepkiler artarken, birçok ülkenin belediye başkanı ve siyasetçisi Türkiye’de yaşanan sürece dair açıklamalarda bulunmaya devam ediyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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