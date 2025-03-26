Berkay Gezgin Kimdir? 'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganının Mimarı Berkay Gezgin Kaç Yaşında?

Berkay Gezgin, Ekrem İmamoğlu'nun 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı olarak tanındı. Gezgin, 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri sırasında Ekrem İmamoğlu’nun otobüsüne seslenmiş ve 'Ekrem abi, her şey çok güzel olacak!' demişti. Ekrem İmamoğlu ise bu sözleri daha sonra seçim sloganı haline getirmişti. Bu slogan, 2019'dan bu yana kullanıldı.

Berkay Gezgin, aslen Hataylıdır ancak İstanbul'da doğup büyümüştür. Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Anadolu Üniversitesi'nde ise lisans eğitimine devam etmektedir.