Berkay Gezgin Kimdir? 'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganının Mimarı Berkay Gezgin Kaç Yaşında?
Berkay Gezgin Kimdir? 'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganının Mimarı Berkay Gezgin Kaç Yaşında?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını protesto eden kişiler arasından gözaltına alınan isimler oldu. Protestolar, 19 Mart tarihinde başlamıştı. Gözaltına alınan ve daha sonra mahkemece tutuklanan isimlerden birisi de Berkay Gezgin oldu. Berkay Gezgin'in tutuklanmasına ünlü isimlerden tepkiler yükseldi. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Gezgin'in tutuklanmasına 'Siz, o gençten intikam alıyorsunuz! Berkay Gezgin’in yanındayız!' diyerek tepki gösterdi.
Peki Berkay Gezgin kimdir, kaç yaşında?
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Berkay Gezgin Kimdir?
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Berkay Gezgin Kaç Yaşında?
Berkay Gezgin Tutuklandı mı?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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