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Berkay Gezgin Kimdir? 'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganının Mimarı Berkay Gezgin Kaç Yaşında?

Berkay Gezgin Kimdir? 'Her Şey Çok Güzel Olacak' Sloganının Mimarı Berkay Gezgin Kaç Yaşında?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
26.03.2025 - 08:50

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını protesto eden kişiler arasından gözaltına alınan isimler oldu. Protestolar, 19 Mart tarihinde başlamıştı. Gözaltına alınan ve daha sonra mahkemece tutuklanan isimlerden birisi de Berkay Gezgin oldu. Berkay Gezgin'in tutuklanmasına ünlü isimlerden tepkiler yükseldi. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Gezgin'in tutuklanmasına 'Siz, o gençten intikam alıyorsunuz! Berkay Gezgin’in yanındayız!' diyerek tepki gösterdi.

Peki Berkay Gezgin kimdir, kaç yaşında?

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Berkay Gezgin Kimdir?

Berkay Gezgin Kimdir?

Berkay Gezgin, Ekrem İmamoğlu'nun 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı olarak tanındı. Gezgin, 2019 İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri sırasında Ekrem İmamoğlu’nun otobüsüne seslenmiş ve 'Ekrem abi, her şey çok güzel olacak!' demişti. Ekrem İmamoğlu ise bu sözleri daha sonra seçim sloganı haline getirmişti. Bu slogan, 2019'dan bu yana kullanıldı.

Berkay Gezgin, aslen Hataylıdır ancak İstanbul'da doğup büyümüştür. Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. Anadolu Üniversitesi'nde ise lisans eğitimine devam etmektedir.

Berkay Gezgin Kaç Yaşında?

Berkay Gezgin Kaç Yaşında?

Berkay Gezgin, 2003 yılında dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla Gezgin, 22 yaşındadır ve bir üniveriste öğrencisidir. 

Berkay Gezgin Nerede Okuyor?

Bir üniversite öğrencisi olan Berkay Gezgin, Anadolu Üniversitesi'nde okuyor.

Berkay Gezgin Tutuklandı mı?

Berkay Gezgin Tutuklandı mı?

Berkay Gezgin, tutuklandı. 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mimarı, 22 yaşındaki Berkay Gezgin'in tutuklanma haberini ise avukatı sosyal medya hesabından duyurdu. 

Berkay Gezgin Neden Tutuklandı?

Berkay Gezgin'in tutuklanma sebebini Emrullah Erdinç açıkladı. Buna göre, Berkay Gezgin, “Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” nedeniyle tutuklandı.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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