Hayatımızın her alanında karşımıza çıkan tasarım tercihleri, aslında bizi biz yapan kişilik özelliklerimiz hakkında birçok ipucu verir. Peki, sizin tercihiniz hangi tarafta? Modern tasarımın çağdaş cazibesi mi yoksa klasik tasarımın zamansız zarafeti mi?

Kişilik Testi: Modern Tasarım mı Yoksa Klasik Tasarım mı?

Haydiiii!