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Tutuklanan İPA Başkanı Buğra Gökçe, Nazım Hikmet'ten Alıntı Yaparak Açıklamada Bulundu!

Tutuklanan İPA Başkanı Buğra Gökçe, Nazım Hikmet'ten Alıntı Yaparak Açıklamada Bulundu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
23.03.2025 - 14:16

İBB'ye yönelik başlatılan 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında savcılığa sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBBEkrem İmamoğlu sabah saatlerinde tutuklandı. 

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı saatlerde gözaltına alınıp tutuklanan isimlerden biri de İPA Başkanı Buğra Gökçe oldu. Gökçe tutuklama kararı sonrası X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimlerden İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe de tutuklanan isimler arasında yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimlerden İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe de tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Serdar Haydanlı, İmamoğlu İnşaat AŞ Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da tutuklanan isimler arasında yer aldı.

Gökçe, kararın ardından sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.

Gökçe, kararın ardından sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.

'Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak..'

Haksız, hukuksuz bir şekilde tutuklandım.

“Duydum”, “duymuştum”, “duyanı duydum” gibi ifadelerle, akıl, mantık ve vicdanın kabul etmeyeceği iddialarla mesnetsiz şekilde özgürlüğü gasp edilen tüm yol arkadaşlarımız için üzgünüm.

Ancak güzel ülkemizin bu kötü kararlara da bu yönetim anlayışına da mahkum olmadığını biliyorum.

Bugün önseçimlere katılarak

@ekrem_imamoglu 'na attığı bir oyla egemenlik milletindir diyenler, demokrasi için ayağa kalkan pırıl pırıl gençler, 70-80 yaşında sokaklara çıkıp duasını, güzel dileklerini esirgemeyen teyzeler, amcalar, bu ülkenin iyiliğini isteyenler' ifadelerini kullandı.

Sözlerine "Hep birlikte başaracağız" diyerek devam eden İPA Başkanı Buğra Gökçe açıklamasına şöyle devam etti:

Sözlerine "Hep birlikte başaracağız" diyerek devam eden İPA Başkanı Buğra Gökçe açıklamasına şöyle devam etti:

'Bu ülkenin hiçbir insanı bir daha asla böyle haksızlıklara maruz kalmayacak, bu ülkede insanlar korkmadan yaşayacak, korkmadan düşünecek, korkmadan konuşacak ve korkmadan çalışacak.

O güne kadar Nazım ustanın mısraları pusulamız olacak: 'Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak..'

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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