Tutuklanan İPA Başkanı Buğra Gökçe, Nazım Hikmet'ten Alıntı Yaparak Açıklamada Bulundu!
Tutuklanan İPA Başkanı Buğra Gökçe, Nazım Hikmet'ten Alıntı Yaparak Açıklamada Bulundu!
İBB'ye yönelik başlatılan 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında savcılığa sevk edilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde tutuklandı.
İmamoğlu'nun gözaltına alındığı saatlerde gözaltına alınıp tutuklanan isimlerden biri de İPA Başkanı Buğra Gökçe oldu. Gökçe tutuklama kararı sonrası X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan isimlerden İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe de tutuklanan isimler arasında yer aldı.
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Gökçe, kararın ardından sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.
Sözlerine "Hep birlikte başaracağız" diyerek devam eden İPA Başkanı Buğra Gökçe açıklamasına şöyle devam etti:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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