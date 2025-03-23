Tutuklanan İPA Başkanı Buğra Gökçe, Nazım Hikmet'ten Alıntı Yaparak Açıklamada Bulundu!

'Bu ülkenin hiçbir insanı bir daha asla böyle haksızlıklara maruz kalmayacak, bu ülkede insanlar korkmadan yaşayacak, korkmadan düşünecek, korkmadan konuşacak ve korkmadan çalışacak.

O güne kadar Nazım ustanın mısraları pusulamız olacak: 'Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak. Unutma; aynı gökyüzü altında bir direniştir yaşamak..'