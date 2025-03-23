Keşke 20'li Yaşlarımın Başında Öğrenseydim Diyeceğiniz 13 Finansal Terminoloji

Vade bir finansal ürünün ya da borcun ödeme süresini ifade eder. Yani yatırım yaparken ya da kredi alırken belirli bir tarihte ödemenin yapılması gerektiği süredir. Örneğin bir tahvilin vadesi 5 yıl olabilir ve bu süre sonunda ana para geri ödenir. Kredi alırken de vade ne kadar süreyle borcunuzu ödeyeceğinizi gösterir. Vade süresi uzun olduğunda faiz oranı genellikle daha yüksek olabilir çünkü uzun vadede ödeme riski artar.