Keşke 20'li Yaşlarımın Başında Öğrenseydim Diyeceğiniz 13 Finansal Terminoloji
Keşke 20'li Yaşlarımın Başında Öğrenseydim Diyeceğiniz 13 Finansal Terminoloji
Hadi gelin 20’li yaşlarımızın başına dönelim ve o zamanlar keşke finansal konularda daha bilinçli olsaydım dediklerimize bakalım! Belki de finansal terimler dünyasına adım attığınızda hayatınız çok daha kolaylaşabilirdi. Ama üzülmeyin geç kalmadınız! Birlikte 20'li yaşlarda keşke bilseydim diyeceğiniz terimleri keşfedelim.
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1. Enflasyon
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2. Faiz
3. Portföy
4. Borsa
5. Vade
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6. Temettü
7. Cari Denge
8. Arbitraj
9. Volatilite
10. Tezgah Üstü İşlem (OTC)
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11. Carry Trade
12. Moratoryum
13. Likidite
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