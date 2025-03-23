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Keşke 20'li Yaşlarımın Başında Öğrenseydim Diyeceğiniz 13 Finansal Terminoloji

etiket Keşke 20'li Yaşlarımın Başında Öğrenseydim Diyeceğiniz 13 Finansal Terminoloji

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
23.03.2025 - 14:01

Hadi gelin 20’li yaşlarımızın başına dönelim ve o zamanlar keşke finansal konularda daha bilinçli olsaydım dediklerimize bakalım! Belki de finansal terimler dünyasına adım attığınızda hayatınız çok daha kolaylaşabilirdi. Ama üzülmeyin geç kalmadınız! Birlikte 20'li yaşlarda keşke bilseydim diyeceğiniz terimleri keşfedelim.

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1. Enflasyon

1. Enflasyon

Enflasyon, her yıl fiyatların artması ve paranın değerinin düşmesi anlamına gelir. Yani bugünün 100 TL’si, seneye belki sadece 95 TL değerinde olacak. Bu durum cebimizdeki paranın satın alma gücünü azaltır. Ama endişelenmeyin enflasyona karşı korunmanın yolları var. Enflasyona karşı birikimlerinizi sadece saklamak yerine değer kazanacak alanlarda değerlendirmeyi öğrenmek çok önemli.

2. Faiz

Faiz borç aldığınızda ödediğiniz veya yatırım yaparak kazandığınız ekstra ücrettir. Kredi çekerken geri ödediğiniz tutarın üzerine faiz eklenir bu da size ekstra maliyet yaratır. Yatırım yaparken ise banka paranızı belirli bir süre tutmanıza karşı size faiz ödeyerek kazanç sağlamanızı sağlar. Faiz oranları yüksekse kazancınız daha fazla olur ancak yüksek faizli borçlar da maliyetli olabilir.

3. Portföy

3. Portföy

Portföy sahip olduğunuz tüm yatırımların toplamıdır. Bir portföy farklı türde yatırımlarla çeşitlendirilirse riskler azaltılabilir. Örneğin, hem hisse senedi hem de tahvil alarak birinin değeri düştüğünde diğerinden fayda sağlayabilirsiniz. Portföyünüzü yatırım hedeflerinize ve risk toleransınıza göre oluşturmalısınız.

4. Borsa

Borsa şirketlerin hisse senetlerini alıp sattığınız bir pazardır. Bir şirkete yatırım yaparak şirketin büyümesinden fayda sağlarsınız. Borsa fiyatları şirketlerin karlılığına ve ekonomik koşullara göre değişir. Hisse senetlerinin değeri artarsa yatırımcılar kazanç elde eder, değer kaybederse kayıp yaşanır. Borsa riskli olsa da uzun vadeli yatırımlar için potansiyel kazanç sunar.

5. Vade

Vade bir finansal ürünün ya da borcun ödeme süresini ifade eder. Yani yatırım yaparken ya da kredi alırken belirli bir tarihte ödemenin yapılması gerektiği süredir. Örneğin bir tahvilin vadesi 5 yıl olabilir ve bu süre sonunda ana para geri ödenir. Kredi alırken de vade ne kadar süreyle borcunuzu ödeyeceğinizi gösterir. Vade süresi uzun olduğunda faiz oranı genellikle daha yüksek olabilir çünkü uzun vadede ödeme riski artar.

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6. Temettü

6. Temettü

Temettü, şirketlerin karlarından pay olarak hissedarlarına verdiği ödemelerdir. Bu ödemeler düzenli gelir kaynağı sağlar. Eğer hisse senedi aldığınız şirket temettü ödüyorsa yıllık kar payı alırsınız. Temettü, özellikle yatırımcılar için pasif gelir sağlayan bir avantaj olabilir. Temettü oranı yüksek olan şirketler finansal açıdan güçlü şirketlerdir.

7. Cari Denge

7. Cari Denge

Cari denge bir ülkenin dışa yaptığı ticaretin, aldığı ve ödediği paraların dengesini gösterir. Yani bir ülkenin ihracatı ve ithalatı arasındaki farktır. Eğer bir ülke daha fazla mal satıyor (ihracat) ve az mal alıyorsa (ithalat) cari fazla verir. Aksi takdirde fazla ithalat yapıyorsa cari açık verir. Cari denge bir ülkenin ekonomik sağlığını ve uluslararası ilişkilerini anlamada önemli bir göstergedir.

8. Arbitraj

8. Arbitraj

Arbitraj fiyat farklarından yararlanarak kar elde etme stratejisidir. Örneğin, bir finansal ürünün bir piyasada düşük diğer bir piyasada ise yüksek fiyatla işlem görmesi durumunda düşük fiyattan alıp yüksek fiyattan satmak arbitraj fırsatıdır. Bu işlem kısa vadeli kar sağlarken riskleri de minimize etmeye yardımcı olabilir. Arbitraj fırsatları genellikle kısa sürelidir çünkü piyasa farkları hızla kapanır.

9. Volatilite

Volatilite, bir varlığın fiyatındaki dalgalanma seviyesidir. Yüksek volatilite fiyatların hızlı ve büyük değişimler gösterdiği durumu ifade eder, düşük volatilite ise fiyatların stabil olduğu zamanlardır. Yatırımcılar volatiliteyi dikkatle izler çünkü yüksek volatilite daha fazla risk yaratabilir ancak aynı zamanda büyük kazanç fırsatları da sunabilir.

10. Tezgah Üstü İşlem (OTC)

Tezgah üstü işlem (OTC) finansal ürünlerin doğrudan alıcı ve satıcı arasında yapıldığı işlemlerdir. OTC piyasalarında genellikle daha az düzenleme bulunur ve işlemler daha esnektir. Ancak borsada işlem gören ürünlerin aksine, OTC işlemlerinde daha fazla risk bulunabilir. Bu tür işlemler genellikle büyük yatırımcılar ve kurumlar tarafından tercih edilir.

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11. Carry Trade

Carry trade, düşük faizli para biriminden borç alıp yüksek faizli para biriminde yatırım yapma stratejisidir. Yatırımcılar düşük faizle aldıkları para birimini kullanarak daha yüksek faiz getirisi sağlayan ülke para birimlerine yatırım yaparlar. Bu şekilde faiz farkından kazanç sağlarlar. Ancak carry trade yüksek döviz riski taşıyabilir çünkü döviz kurları da değişken olabilir.

12. Moratoryum

Moratoryum, bir ülkenin veya şirketin borçlarını ödeme yükümlülüğünü ertelemesi durumudur. Genellikle ekonomik kriz veya finansal zorluklar nedeniyle ödemeler geçici olarak durdurulabilir. Moratoryum ilan eden bir ülke veya şirket alacaklılarına ödeme yapmayı bir süreliğine askıya alır. Bu durum borç verenler için riskli olabilir çünkü ödeme yapılması gecikebilir veya tamamen iptal edilebilir.

13. Likidite

Likidite bir varlığın nakde dönüştürülme hızıdır. Yüksek likiditeye sahip varlıklar hızlıca nakde çevrilebilir. Düşük likiditeye sahip varlıklar ise daha uzun sürede nakde dönüştürülebilir. Yatırımcılar için likidite önemli bir faktördür çünkü yatırımcıların ihtiyaç duyduklarında varlıklarını hızla nakde çevirmesi gerekebilir.

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Çekme Makarna
Çekme Makarna
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