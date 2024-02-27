Paparazzilere Sık Sık Yakalanan Bradley Cooper ve Gigi Hadid Çifti İlk Defa Kameralara Birlikte Gülümsedi
Paparazzilere Sık Sık Yakalanan Bradley Cooper ve Gigi Hadid Çifti İlk Defa Kameralara Birlikte Gülümsedi
Ekim 2023'den beri birlikte görüntülenen taze bekar aşıklar Gigi Hadid ve Bradley Cooper çifti sıklıkla baş başa çıktıkları randevularında objektiflere yansıyorlar. En son sevgililer gününde kameralar arkadan da olsa yakalanan çiftin bu sefer yüzleri gülüyordu. Detaylar👇
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Aralarındaki yaş farkında rağmen Ekim 2023'den beri ilişkilerine net bir açıklamda bulunmadan devam eden ünlü oyuncu Bradley Cooper ve manken Gigi Hadid o günden beri sık sık kameralara yansımaya devam ediyor.
Taze aşıklar seyahat ederken ya da gezerken sık sık kameralara yaklansa da ikisini hiç kameralara bakarken görmüşlüğümüz yok...
Ödül törenleri gibi etkinliklere birlikte katılmayı tercih etmeyen çift daha önce hiçbir davete birlikte katılamasa da iddiaları kuvvetlendirecek malzemeler vermeye devam ediyordu.
Aralarında yaş farkı olan çift hakkında dikkatlerden kaçmayan bir nokta da 49 yaşındaki Cooper'ın 28 yaşındaki Gigi'nin tazına uyum sağlamaya çalışması.
Sevgiler gününde de uyumlu giyindiği fark edilen çift günü birlikte geçirmişti...
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Geçtiğimiz saatlerde New York sokaklarında görüntülenen çiçeği burnunda çift kameraları fark ettikten sonra böyle gülümsedi...
Gün geçtikçe daha çok yakıştırılmaya başlanan çift kısa sürede birçok beğeni aldı.
"Bugün tartışmasız en sevdiğim çift. GiGi'nin sonunda Zayn olmayan biriyle mutlu olduğunu görmeyi seviyorum.."
"Babası kadar yaşlı"
"Onları seviyorum"
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"Bir araya gelip modaya uygun ama mücadele eden bir oyuncu hakkında bir film yapmalılar."
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