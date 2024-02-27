Paparazzilere Sık Sık Yakalanan Bradley Cooper ve Gigi Hadid Çifti İlk Defa Kameralara Birlikte Gülümsedi

Ekim 2023'den beri birlikte görüntülenen taze bekar aşıklar Gigi Hadid ve Bradley Cooper çifti sıklıkla baş başa çıktıkları randevularında objektiflere yansıyorlar. En son sevgililer gününde kameralar arkadan da olsa yakalanan çiftin bu sefer yüzleri gülüyordu. Detaylar👇