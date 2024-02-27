Blake Lively Eşi Ryan Reynolds ile 12 Yıldır Sorunsuz Devam Eden Evliliklerinin Ardındaki Sırrı Paylaştı

Bir tarafta efsane dizi Gossip Girl'ün Serena van der Woodsen karakterini canlandıran Blake Lively'i, diğer tarafta ise gişe rekorları kıran Deadpool filminin başrolü Ryan Reynolds olunca ortaya inanılmaz bir uyum çıkıyor... Peki bu çiftin 12 yıldır süren sorunsuz evliliklerinin ardındaki sır ne? Detaylar👇