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Blake Lively Eşi Ryan Reynolds ile 12 Yıldır Sorunsuz Devam Eden Evliliklerinin Ardındaki Sırrı Paylaştı

Blake Lively Eşi Ryan Reynolds ile 12 Yıldır Sorunsuz Devam Eden Evliliklerinin Ardındaki Sırrı Paylaştı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 14:46

Bir tarafta efsane dizi Gossip Girl'ün Serena van der Woodsen karakterini canlandıran Blake Lively'i, diğer tarafta ise gişe rekorları kıran Deadpool filminin başrolü Ryan Reynolds olunca ortaya inanılmaz bir uyum  çıkıyor... Peki bu çiftin 12 yıldır süren sorunsuz evliliklerinin ardındaki sır ne? Detaylar👇

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/femail/ar...
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Yeşil Fener isimli film için aynı sete giren ve rol arkadaşı olan Blake Lively ve Ryan Reynolds sette tanışıp çok iyi arkadaş olarak aslında ilişkilerine ilk adımı atmış oluyorlar.

Yeşil Fener isimli film için aynı sete giren ve rol arkadaşı olan Blake Lively ve Ryan Reynolds sette tanışıp çok iyi arkadaş olarak aslında ilişkilerine ilk adımı atmış oluyorlar.

Filmin çekildiği sıralarda Gossip Girl oyuncusu Penn Badgley ile birlikte olan Lively, o sıralar Reynolds ile romantik bir ilişiki düşünmemiş tabii.

Filmin çekildiği sıralarda Gossip Girl oyuncusu Penn Badgley ile birlikte olan Lively, o sıralar Reynolds ile romantik bir ilişiki düşünmemiş tabii.

Ryan Reynolds ise yine filmin çekildiği zamanlar Hollywood'un güzeller güzeli ismi Scarlet Johansson ile evliydi!

Ryan Reynolds ise yine filmin çekildiği zamanlar Hollywood'un güzeller güzeli ismi Scarlet Johansson ile evliydi!

Evliliğini bitirme kararı alan Reynolds ve ilişkisini bitiren Blake, uzun süre arkadaş kalsa da sonunda basının yakıştırmalarıyla birlikte olma kararı alıyor ve büyük aşk bu şekilde doğuyor...

Evliliğini bitirme kararı alan Reynolds ve ilişkisini bitiren Blake, uzun süre arkadaş kalsa da sonunda basının yakıştırmalarıyla birlikte olma kararı alıyor ve büyük aşk bu şekilde doğuyor...

Adeta rüya çiftlerden biri haline gelen yetenekleri ve görünümleriyle kendilerini kanıtlamış ikili bundan sonra tuttukları elleri hiç bırakmamış ve 2012 senesinde evlenmiş.

Adeta rüya çiftlerden biri haline gelen yetenekleri ve görünümleriyle kendilerini kanıtlamış ikili bundan sonra tuttukları elleri hiç bırakmamış ve 2012 senesinde evlenmiş.
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2014 senesinde ilk çocuklarını kucaklarına alan çiftin dört tane birbirinden tatlı ve güzel kız çocukları var.

2014 senesinde ilk çocuklarını kucaklarına alan çiftin dört tane birbirinden tatlı ve güzel kız çocukları var.

Çocuklarıyla mutlu aile tablosunu tam anlamıyla çizen çiftimiz ise 12 yıldır süren bu mutlu evliliğin sırrını şöyle açıklıyor...

Çocuklarıyla mutlu aile tablosunu tam anlamıyla çizen çiftimiz ise 12 yıldır süren bu mutlu evliliğin sırrını şöyle açıklıyor...

36 yaşındaki dört çocuk annesi Blake Lively ve 47 yaşındaki Deadpool oyuncusu ilgi odağı olmaya yabancı değil, fakat hayatın akışının getirdiği şatafat ve ihtişamın aşk hayatlarını etkilemesine izin vermediklerini sık sık belirttiyorlar.

36 yaşındaki dört çocuk annesi Blake Lively ve 47 yaşındaki Deadpool oyuncusu ilgi odağı olmaya yabancı değil, fakat hayatın akışının getirdiği şatafat ve ihtişamın aşk hayatlarını etkilemesine izin vermediklerini sık sık belirttiyorlar.

Ünlü çiftin aralarında 11 yaş olmasına ve Hollywood yıldızları olarak yoğun programlarına rağmen, çift asla aynı anda program yapmadıklarını paylaştı ve bunun evliliklerini daha da güçlendirdiğini ekledi.

Ünlü çiftin aralarında 11 yaş olmasına ve Hollywood yıldızları olarak yoğun programlarına rağmen, çift asla aynı anda program yapmadıklarını paylaştı ve bunun evliliklerini daha da güçlendirdiğini ekledi.

Blake, çifte kumruların özel hayatlarına öncelik verme kuralını on yıldan uzun bir süre önce ilk kez bir araya geldiklerinde koyduklarını ve o zamandan beri bu kurala sadık kaldıklarını söyledi.

Blake, çifte kumruların özel hayatlarına öncelik verme kuralını on yıldan uzun bir süre önce ilk kez bir araya geldiklerinde koyduklarını ve o zamandan beri bu kurala sadık kaldıklarını söyledi.
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