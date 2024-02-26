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Podyumun Tozunu Attırdıktan Sonra Kameralara El Sallayan Gigi Hadid'in Koltuk Altı Kılları Olay Oldu

Podyumun Tozunu Attırdıktan Sonra Kameralara El Sallayan Gigi Hadid'in Koltuk Altı Kılları Olay Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
26.02.2024 - 13:56

Geçtiğimiz gün ünlü manken Gigi Hadid modanın öncü markalarından biri olan Versace için podyumun tozunu attırmış, fakat makyajı ve genel görünümü yüzünden oldukça fazla eleştiriye maruz kalmıştı. Defile sonrası kameralara el sallayan mankenin koltuk altı kılları sosyal medyayı salladı👇

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Gigi Hadid günümüzün en çok ses getiren ve güzelliğiyle herkesi büyülemeyi başaran mankenlerinden birisi.

Gigi Hadid günümüzün en çok ses getiren ve güzelliğiyle herkesi büyülemeyi başaran mankenlerinden birisi.

Kız kardeşi Bella Hadid ile piyasanın tozunu attıran Gigi, günümüzün en çok konuşulan makinelerinden biri olmayı başarmış.

Kız kardeşi Bella Hadid ile piyasanın tozunu attıran Gigi, günümüzün en çok konuşulan makinelerinden biri olmayı başarmış.

Sektöre adımını attığı günden beri adından bahsettiren, güzelliği ile aklımızı başımızdan alan Hadid son zamanlarda değişimiyle epey bir konuşuluyor.

Sektöre adımını attığı günden beri adından bahsettiren, güzelliği ile aklımızı başımızdan alan Hadid son zamanlarda değişimiyle epey bir konuşuluyor.

Geçtiğimiz haftalarda Paris Moda haftası ile podyumun tozunu attıran güzel isim ünlü bir marka için Milano Moda haftasında tekrardan podyumlara döndü.

Geçtiğimiz haftalarda Paris Moda haftası ile podyumun tozunu attıran güzel isim ünlü bir marka için Milano Moda haftasında tekrardan podyumlara döndü.

Farklı makyajı ile ilgi odağı olan isim türlü türlü yorum almıştı, kimisi yaşlanmış derken kimisi eski havası olmadığı konusunda eleştirmişti Hadid'i.

Farklı makyajı ile ilgi odağı olan isim türlü türlü yorum almıştı, kimisi yaşlanmış derken kimisi eski havası olmadığı konusunda eleştirmişti Hadid'i.

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Defile sonrası arabasına binerken yaklanan ünlü manken kameralara el sallarken koltuk altı kılları objektiflere böyle yansıdı!

Defile sonrası arabasına binerken yaklanan ünlü manken kameralara el sallarken koltuk altı kılları objektiflere böyle yansıdı!

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Ünlü manken çeşit çeşit tepki aldı👇

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