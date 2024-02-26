Podyumun Tozunu Attırdıktan Sonra Kameralara El Sallayan Gigi Hadid'in Koltuk Altı Kılları Olay Oldu

Geçtiğimiz gün ünlü manken Gigi Hadid modanın öncü markalarından biri olan Versace için podyumun tozunu attırmış, fakat makyajı ve genel görünümü yüzünden oldukça fazla eleştiriye maruz kalmıştı. Defile sonrası kameralara el sallayan mankenin koltuk altı kılları sosyal medyayı salladı👇