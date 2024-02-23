Yeni Albüm Haberini Takipçileriyle Paylaşan Camila Cabello Verdiği 25 Kilo ile Gündeme Bomba Gibi Oturdu
Yeni Albüm Haberini Takipçileriyle Paylaşan Camila Cabello Verdiği 25 Kilo ile Gündeme Bomba Gibi Oturdu
Son zamanlardaki tarz değişikliği ile gündeme gelen şarkıcı Camila Cabello yeni albüm haberini takipçileriyle paylaştıktan sonra Los Angeles sokaklarında görüntülendi.Şarkıcı verdiği kilolarla ilgi odağı oldu. Detaylar içeriğimizde👇
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Siyah saçlarıyla tanıdığımız 'Senorita' ve 'Havana' gibi bir şarkılarla listelerin başına yerleşmeyi başarmış eski Fifth Harmony grubunun solistlerinden olan Camila Capello'yu çoğumuz tanıyoruz...
Küba-Amerika asıllı şarkıcı, alışılagelmişin dışındaki tarzı ve müzikleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış isimlerden biri.
Ayrıca ismini yakışıklı şarkıcı Shawn Mendes ile olan birlikteliği ile de duyurmayı başardığını düşünen çok, çünkü ikili birlikte olduğu süre boyunca hiç mi hiç yakıştırılmamıştı...
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabındaki gönderiler silerek yerine yeni tarzından oluşan fotoğrafları ekleyen Cabello çeşit çeşit ünlüye benzetilmişti.
Kilolarıyla sık sık dillere düşen ismin 25 kilo birden vermesi gözlerden kaçmadı... Yeni imajı ve fitleşen vücuduyla Los Angeles sokaklarında adeta salına salına yürüdü ünlü isim.
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Geçtiğimiz yaz sürekli kilolarıyla linç edilen şarkıcının, bu yorumlara kulak asmadığını ve mutlu olduğunu belirtmesine rağmen devam emişti. Şimdi ise gözle görülebilir kilo kaybının şarkıcının yürüşündeki özgüveni bile değiştirdiği yönünde.
Özellikle Mendes ile birlikte olduğu süreç boyunca kiloları ve giyim tarzıyla eleştirilen ismin bu değişiminin ayrılık sonrası yaşanmış olması akıllarda soru işaretleri oluşturdu...
Ayrıca Cabello'nun kilo verdirici ilaçlarla kısa sürede bu kadar çok kilo verdiği de iddialar arasında yer alıyor...
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