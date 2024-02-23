Zendaya'ya Katıldığı Bir Röportajda Dune Ekibinin En Cazibelisi Sorulunca Hiç Düşünmeden Tom Holland Dedi

Aşkları ortaya çıktığından beri kimileri tarafından zaman zaman eleştirlen kimileri tarafındansa oldukça yakıştırılan Zendaya ve Tom Holland çifti sessiz sakin, mutlu mesut ilişkilerine kaldığı yerden devam ediyor... Zendaya verdiği bir röportajda sevgilisi Holland'ı övmelere doyamadı. Detaylar içeriğimizde👇