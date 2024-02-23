Zendaya'ya Katıldığı Bir Röportajda Dune Ekibinin En Cazibelisi Sorulunca Hiç Düşünmeden Tom Holland Dedi
Zendaya'ya Katıldığı Bir Röportajda Dune Ekibinin En Cazibelisi Sorulunca Hiç Düşünmeden Tom Holland Dedi
Aşkları ortaya çıktığından beri kimileri tarafından zaman zaman eleştirlen kimileri tarafındansa oldukça yakıştırılan Zendaya ve Tom Holland çifti sessiz sakin, mutlu mesut ilişkilerine kaldığı yerden devam ediyor... Zendaya verdiği bir röportajda sevgilisi Holland'ı övmelere doyamadı. Detaylar içeriğimizde👇
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Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok filmi ile aynı filmde oynayıp partner olmuş Zendaya ve Tom Holland ikilisi çok geçmeden ilişkilerini basına duyurmuştu bildiğimiz gibi.
2021'de birlikteliklerini doğrulayan ikili boy farkları yüzünden zaman zaman eleştirilse de çift bu yorumlara pek kulak asmıyor gibi görünüyor...
2017 yılında rol aldıkları film için bir röportaj veren Tom Holland "İlk aşık olduğunuz ünlü kim?" sorusuna önce Zendaya cevabını verince sonradan çıkan aşk iddialarında akıllara hemen bu video gelmişti👇
Paparazzilere sık sık aşk dolu pozlar veren çiftimiz ilk günkü heyecanını koruyor... Ayrıca her işlerinde birbirlerini sürekli destekleyen ikili övgü dolu yorumlarda bulunmaktan da çekinmiyor.
Kırımızı halıların kraliçesi Zendaya Dune serisinin devam filmi için farklı ülkelerdeki galalara koştururken biricik sevgilisi Tom Holland da oyuncunun yanında olmaya çaba gösteriyor.
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İkili kameralara gala sonrasında el ele yansımıştı👇
Bir röportajında 27 yaşındaki oyuncuya Dune'daki yardımcı yıldızlarından hangisinin en çok karizmaya sahip olduğu soruldu.
Zendaya oyuncu partnerleri Timothée Chalamet, Austin Butler ya da Florence Pugh'u seçebilecekken, bunun yerine erkek arkadaşını seçti.
Başta "Bilmiyorum. Herkesin kendine göre bir karizması var,” diyen ünlü isim sonrasında 2021'den beri birlikte olduğu erkek arkadaşından bahsederek "Dune kadrosunda değil ama kişisel olarak benim için çok karizmatik olan kişi Bay Tom Holland.” cevabını verdi...
"Ben daha utangaç ve sessiz biriyim. Bu yüzden beni kabuğumdan çıkarmak biraz daha fazla zaman alıyor. Ama o insanlarla konuşmak ve onları tanımak konusunda çok iyi” diyerek sevgilisini övmeye doyamadı ünlü oyuncu.
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Birbirlerini sürekli destekleyen çift, her şartta birbirlerinden bahsetmeden edemiyor adeta...Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇
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