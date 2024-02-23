Yıllar Önce Küstüğü Taylor Swift'in Konserine Giden Katy Perry'den "Eski Bir Dostun Parlayışı" Paylaşımı Geldi
Yıllar Önce Küstüğü Taylor Swift'in Konserine Giden Katy Perry'den "Eski Bir Dostun Parlayışı" Paylaşımı Geldi
2012 senesinde küsen ve ardından birbirlerine diss şarkıları yazacak kadar sinirlenen Katy Perry ve Taylor Swift 2018'de bitirdikleri dargınlıklarını, bu seneki 'The Eras Tour' isimli dünya turnesinde buluşarak sonlandırdı. Detaylar içeriğimizde👇
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Onların pop müziğin yıllardır en iyi isimlerinden... Kariyerlerine aşağı yukarı aynı yıllarda başlamış Taylor Swift ve Katy Perry o senelerden beri sektörün en başarılı şarkıcılarından olmaya devam ediyorlar...
Arkadaşlıkları Swift'in 2012'deki iddiasına göre Perry'nin Red turnesindeki üç dansçısını çalmasıyla çatırdamaya başlamış ve ikili arasındaki gerginlik durmadan devam etmişti...
Sonrasında Grammy ödüllü Taylor Swift, 6 yıldır kavgalı olduğu meslektaşı Katy Perry'nin gönderdiği özür mektubunu sosyal medya hesabından paylaşmış ve ikisinin arasındaki buzların eridiği görülmüştü.
Perry bu adımı atmadan önce Swift'in "Bad Blood" şarkısında diss atması ve karşılık olarak Perry'den "Swish Swish"i duymamız gibi olaylar da yaşanmıştı.
Sadece Katy Perry'nin notuyla inanılan barışma iddiaları sonrasında ikilinin birbirilerinin gönderilerine yaptığı beğenilerle güçlenmişti.
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Fakat geçtiğimiz gün sadece ve sadece birbirlerinin yeni müziklerini desteklemeye kadar ilerleyen arkadaşlıklarından yeni bir müjde geldi!
Katy Perry eski dostu Taylor Swift'in "The Eras Tour" isimli dünya turnesi kapsamındaki konserine katıldı! Ve bu içimizi ısıtan fotoğrafı hayranlarıyla paylaştı!
Konsere kendisi gibi ünlü isim Rita Ora ile katılan Perry birçok fotoğrafın altına “Bu gece eski bir dostun parlayışını gördüm” açıklamasını ekledi.
Taylor'un konserden videolarını paylaşımına ekleyen Katy Perry gecenin tadını çıkartmış gibi gözüküyor!
Ayrıca videolardan birinde Perry'e diss olarak yazıldığı düşünülen "Bad Blood" şarkısını paylaşan isim bu şekilde resmen o günleri anmış oldu!
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Bu iki eski dostun tekrardan buluşması birçok hayranın kalbini eritmeye yetti de arttı bile! Gelin beraber gelen tepkilere bakalım👇
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İşte o meşhur fotoğraf👇
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