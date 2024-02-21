Taylor Swift'in Dünya Turnesi Sırasında Sydney'de Geceliği 775 Bin TL'ye Kaldığı Otel Odası Dudak Uçuklattı
Taylor Swift'in Dünya Turnesi Sırasında Sydney'de Geceliği 775 Bin TL'ye Kaldığı Otel Odası Dudak Uçuklattı
Günümüzün şüphesiz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Taylor Swift sık sık başarılarıyla gündeme gelse de kendisini özel jetiyle bir oraya bir buraya uçması dışında biraz da olsa mütevazı bir hayat yaşarken görüyoruz... Fakat dünya turnesi için yola çıkan Taylor Swift'in Sydney'deki otel odasına inanamayacaksınız. Detaylar👇
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Başarıdan başarıya koşan, o ödül senin bu ödül benim törenlere katılan Taylor Swift'in bir yeni ödül daha alması artık kimseyi şaşırtmıyor...
İnanılmaz bir hayran kitlesi ve haliyle onların desteğine sahip şarkıcı "Swifties"i yüz üstü bırakmamak için canını dişine takmış yıllardır azimle müzik yapıyor ve albüm çıkarıyor bildiğimiz gibi.
Şimdilerde bu albümlerin meyvesini yiyen ünlü isim "The Eras Tour" isimli dünya turnesi ile 15'den fazla ülkedeki hayranlarına müzik şöleni yaşatacak.
Net serveti 1,1 milyar dolar olan Grammy ödüllü şarkıcının "The Eras Tour" kapsamında sahne alacağı Sydney konseri için konakladığı otel resmen olay oldu!
14 Grammy ödüllü sanatçı, içinde bir piyano ve karaoke salonu bulunan otel odasında kalacak👇
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Ayrıca bir ofis, masaj odası, özel spor salonu ve spası olan süitin geceliği 25 bin dolar (yaklaşık 775 bin TL).
88. katta kalacak Taylor Swift'i bu muhteşem şehir manzarası karşılayacak...
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