Taylor Swift'in Dünya Turnesi Sırasında Sydney'de Geceliği 775 Bin TL'ye Kaldığı Otel Odası Dudak Uçuklattı

Günümüzün şüphesiz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Taylor Swift sık sık başarılarıyla gündeme gelse de kendisini özel jetiyle bir oraya bir buraya uçması dışında biraz da olsa mütevazı bir hayat yaşarken görüyoruz... Fakat dünya turnesi için yola çıkan Taylor Swift'in Sydney'deki otel odasına inanamayacaksınız. Detaylar👇