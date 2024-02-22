Resmen Yüz Nakli Geçiren Kelly Osbourne "Hiç Estetiğim Yok" Açıklaması Yapınca Göz Sağlımızdan Şüphe Ettirdi
Resmen Yüz Nakli Geçiren Kelly Osbourne "Hiç Estetiğim Yok" Açıklaması Yapınca Göz Sağlımızdan Şüphe Ettirdi
Osbourne ailesinin ünlü televizyon kişiliği Kelly Osbourne yıllardır süre gelen değişimleri ve denediği farklı tarzlarla sürekli gündem oluyor. Annesinin kullandığı ve hastanelik olduğu bir kilo verdirici ilaç sayesinde 40 kilo birden veren Osbourne, hem estetik iddialarını yalanladı hem de ilacı öve öve bitirmedi. Detaylar👇
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Black Sabbath grubunun üyelerinden biri olan Ozzy Osbourne menajeri Sharon ile evlenmiş daha sonrasında ise solo kariyerine odaklanmaya karar vermişti hatırlarsanız.
"Karanlıklar prensi" olarak alınan Ozzy Osbourne ile evlenen Sharon 1982 yılından beri kendisinin yanı başından ayrılmıyor bildiğimiz gibi.
Tam tamına 42 yıldır yıldır evli olan çiftin 40 yaşında Aimee, 38 yaşında Kelly ve 37 yaşında Jack adında üç tane çocuğu var.
Ozzy'nin Parkinson hastalığı, Sharon'un inanılmaz derecede zayıflaması, Kelly'nin kiloları derken Osbourne ailesi yıllardır gündeme sağlık sorunları ve dış görünüşleriyle gelmeyi başarıyor.
Diğer aile üyeleri sık sık gündeme gelse Kelly Osbourne'un geçirdiği değişim de küçümsenemeyecek kadar az diyebiliriz.
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Sharon Osbourne, geçtiğimiz hafta kullandığı kilo verme ilacı yüzünden 35 kiloya kadar düştüğünü açıklamış ve ilacın zararları konusunda halkı bilinçlendirmeye çalışmıştı...
Annesinin durumuna rağmen eskiden kilosu konusunda büyük linçler yiyen Kelly Osbourne verdiği kilolar ve yüz hattındaki değişimlerle olay olmuştu. Ayrıca resmen yüz nakli geçiren ismin "hiç estetiğim yok" yalanları bize pek de inandırıcı gelmedi...
Yüz hatlarındaki keskinliğin gözle görülür biçimde değişmiş olmasına rağmen estetik müdahale iddialarını yalanlarken "Neden sadece güzel göründüğüm için yargılanıyorum?" gibi tepkilerde bulundu kendisi.
Kilo verdirici ilaçlar yüzünden hastanelik olan annesine rağmen aynı ilacı kullanarak 40 kilo birden veren Kelly Osbourne bir de üstüne ilacı övdüğü bir röportaj verdi.
"Bence bu insanlar için çok iyi bir yöntem. Neden spor yapmak gibi sıkıcı bir yöntemi denesinler ki? Kilo vermenin bir sürü yolu var. Bu ilaçtan nefret edeneler aslında kullanmak isteyip de ulaşmayanlar" açıklamasına bulunarak insanların hayatıyla oynayan bu ilaca resmen özendirdi!
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