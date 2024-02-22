Resmen Yüz Nakli Geçiren Kelly Osbourne "Hiç Estetiğim Yok" Açıklaması Yapınca Göz Sağlımızdan Şüphe Ettirdi

Osbourne ailesinin ünlü televizyon kişiliği Kelly Osbourne yıllardır süre gelen değişimleri ve denediği farklı tarzlarla sürekli gündem oluyor. Annesinin kullandığı ve hastanelik olduğu bir kilo verdirici ilaç sayesinde 40 kilo birden veren Osbourne, hem estetik iddialarını yalanladı hem de ilacı öve öve bitirmedi. Detaylar👇