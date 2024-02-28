The Sopranos'a Leoparlı Giysileriyle Damgasını Vuran Ünlü Oyuncu, OnlyFans İtirafına Bir Yenisini Daha Ekledi
The Sopranos'a Leoparlı Giysileriyle Damgasını Vuran Ünlü Oyuncu, OnlyFans İtirafına Bir Yenisini Daha Ekledi
The Sopranos'ta Adriana La Cerva karakterini canlandırmasıyla hepimizin hafızasına kazınan ünlü oyuncu Drea de Matteo, OnlyFans itirafıyla tekrar gündeme geldi. Gelin ünlü aktrisin bitme noktasına gelen dizi kariyerine ve nasıl kurtulduğuna hep birlikte bakalım.
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The Sopranos dizisinde Adriana La Cerva karakterini canlandıran Amerikalı oyuncu Drea de Matteo'yu hepiniz az çok biliyorsunuzdur. Kendisi 1999-2007 yılları arasında HBO'da ekranlara gelen dizideki bu rolüyle tüm dünyada tanınmıştı.
Ünlü oyuncu, The Sopranos'taki başarılı oyunculuğuyla 'Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında Primetime Emmy Ödülü'nün sahibi olmuştu.
Tabii dizi ve sinema dünyası onu sadece The Sopranos ile hatırlamıyor. Friends dizisinin devamı niteliğinde olan Joey'de Joey Tribbiani'nin kız kardeşi Gina Tribbiani'yi canlandırmıştı.
Ayrıca 7 sezonluk popüler mafya dizisi Sons of Anarchy'de Wendy'ye ve Desperate Housewives dizisindeki Angie Bolen karakterine hayat vermişti.
Şimdilerde 52 yaşında olan Drea de Matteo ne kadar başarılı bir oyuncu olsa da pandemi zamanında koronavirüs aşısı olmayı reddetmesi az kalsın oyunculuk kariyerine mal olacaktı.
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Ünlü oyuncu geçtiğimiz yıllarda aşı olmadığı için dizi ve filmlerde rol alamamıştı. Fox News Digital'a verdiği bir röportajda banka hesabında sadece 10 dolar kaldığını ve OnlyFans'ın hayatını kurtardığını söylemişti.
Independent'te yer alan bir habere göre ise ünlü oyuncu, yetişkin içerik platformu sayesinde 5 dakika içerisinde ipotek borçlarını ödediğini ve hatta kendi işini kurduğunu iddia etmesiyle magazin dünyasında çok dikkat çekti.
Daily Mail'e konuşan Drea de Matteo yaptığı açıklamada,
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