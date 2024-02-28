The Sopranos'a Leoparlı Giysileriyle Damgasını Vuran Ünlü Oyuncu, OnlyFans İtirafına Bir Yenisini Daha Ekledi

'Beni kınamak ve aşağılamak isteyen varsa buyursun. Umarım kendinizi bir gün benim gibi iki küçük çocuğa bakmak zorunda bulmazsınız. O dönem evimi icraya vermişlerdi. Annemi kaybetmiştim. Artık ne, nedir bilmiyordum. OnlyFans hesabı sayesinde uzun yıllardır yaşadığım evin ipotek borcunu 5 dakikada ödedim ve iş yeri kurdum. Bunu söylediğime inanamıyorum ama OnlyFans bizi kurtardı' dedi.