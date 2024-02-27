Dansı Bırakan Oryantal Didem Para Takılırken Rahatsız Olup Olmadığını Taciz Cevabıyla Açıkladı
Dansı Bırakan Oryantal Didem Para Takılırken Rahatsız Olup Olmadığını Taciz Cevabıyla Açıkladı
Bir dönemlerin en ünlü isimlerinden olan, televizyon ekranlarında müzik programlarının aranılan yüzü olan ve Oryantal Didem lakabıyla tanınan Didem Kınalı, Pembe Masa programının konuğu oldu. Kariyerinde bambaşka bir sayfa açan ve oryantali bırakan Didem Kınalı, 'Para takılırken rahatsız oldun mu?' sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı.
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Tüm Türkiye'nin Oryantal Didem olarak tanıdığı Didem Kınalı, 2000'li yılların başından itibaren oldukça tanındık bir isim haline gelmişti.
Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda İnci Taneleri dizisi konuşulurken kendi hikayesinden bahseden Didem Kınalı, annesi ve babasının kendisini maddi zorluklar dolayısıyla pavyonda çalışmaya yolladığını anlatmıştı.
Geçtiğimiz yıl dansı bıraktığını ve sağlık sorunları dolayısıyla artık dans etmeyeceğini söyleyen Didem Kınalı, kendisine gelen mesajlara da isyan etmişti.
Şimdilerde şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkan Didem Kınalı, Pembe Masa programının konuğu oldu.
Ardından "Dans ettiğin dönemde para takılırken rahatsız oldun mu?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı.
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"Hayır, tabii ki para takılması beni rahatsız etmiyor ama edepleriyle olursa. Beni erkeklerden daha çok kadınlar taciz etti maalesef."
Oryantal kariyeri boyunca enteresan pek çok olayla karşı karşıya kaldığını söyleyen Didem Kınalı, dans etmeye gittiği bir düğünde gelinin sinir krizi geçirip düğünü terk ettiğini anlattı.
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