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Dansı Bırakan Oryantal Didem Para Takılırken Rahatsız Olup Olmadığını Taciz Cevabıyla Açıkladı

Dansı Bırakan Oryantal Didem Para Takılırken Rahatsız Olup Olmadığını Taciz Cevabıyla Açıkladı

GNS
GNS - Onedio Editörü
27.02.2024 - 14:47

Bir dönemlerin en ünlü isimlerinden olan, televizyon ekranlarında müzik programlarının aranılan yüzü olan ve Oryantal Didem lakabıyla tanınan Didem Kınalı, Pembe Masa programının konuğu oldu. Kariyerinde bambaşka bir sayfa açan ve oryantali bırakan Didem Kınalı, 'Para takılırken rahatsız oldun mu?' sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı.

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Tüm Türkiye'nin Oryantal Didem olarak tanıdığı Didem Kınalı, 2000'li yılların başından itibaren oldukça tanındık bir isim haline gelmişti.

Tüm Türkiye'nin Oryantal Didem olarak tanıdığı Didem Kınalı, 2000'li yılların başından itibaren oldukça tanındık bir isim haline gelmişti.

İbrahim Tatlıses'in o dönemler oldukça popüler olan programı İbo Show'da sahneye çıkan Didem Kınalı, herkesin tanıdığı bir isim haline gelmeye başlamıştı. Dans konusundaki başarısı ile birlikte yıllarca kariyerini devam ettirdi.

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda İnci Taneleri dizisi konuşulurken kendi hikayesinden bahseden Didem Kınalı, annesi ve babasının kendisini maddi zorluklar dolayısıyla pavyonda çalışmaya yolladığını anlatmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir programda İnci Taneleri dizisi konuşulurken kendi hikayesinden bahseden Didem Kınalı, annesi ve babasının kendisini maddi zorluklar dolayısıyla pavyonda çalışmaya yolladığını anlatmıştı.

O dönemlerde çalıştığı sırada en nezih mekanda bile hiç istenmeyen durumlarla karşı karşıya kaldığını söyleyen Didem Kınalı, 'Yeri geldiğinde benim de saçma durumlar ile ya da taciz ile karşı karşıya kaldığım anlar oldu. ' demişti.

Geçtiğimiz yıl dansı bıraktığını ve sağlık sorunları dolayısıyla artık dans etmeyeceğini söyleyen Didem Kınalı, kendisine gelen mesajlara da isyan etmişti.

Geçtiğimiz yıl dansı bıraktığını ve sağlık sorunları dolayısıyla artık dans etmeyeceğini söyleyen Didem Kınalı, kendisine gelen mesajlara da isyan etmişti.

'Bana deli gibi mesaj geliyor dans dersi verir misin diye. Arkadaşlar ben bıraktım. Ders de vermiyorum. Dansözlük ile ilgim ve alakam kalmadı.' diyerek Oryantal Didem olduğu dönemlerin sona erdiğinin altını çizmişti.

Şimdilerde şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkan Didem Kınalı, Pembe Masa programının konuğu oldu.

Şimdilerde şarkıcı kimliğiyle ön plana çıkan Didem Kınalı, Pembe Masa programının konuğu oldu.

Yaşadıklarından bahseden Didem Kınalı şimdilerde sahnede olduğu için kendisini eleştirenlere 'Bu ülkede İbrahim Tatlıses bile detone oluyor, büyük sanatçılar playback söylüyor. Ben canlı canlı söylüyorum ve sesime güveniyorum' diyerek cevap verdi.

Ardından "Dans ettiğin dönemde para takılırken rahatsız oldun mu?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı.

Ardından "Dans ettiğin dönemde para takılırken rahatsız oldun mu?" sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı.

Para takılmasından rahatsız olmadığını ancak bunun da bir sınır çerçevesinde yapılması gerektiğini söyleyen Didem Kınalı, kendisini en çok kadınların taciz ettiğini söyledi.

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"Hayır, tabii ki para takılması beni rahatsız etmiyor ama edepleriyle olursa. Beni erkeklerden daha çok kadınlar taciz etti maalesef."

"Hayır, tabii ki para takılması beni rahatsız etmiyor ama edepleriyle olursa. Beni erkeklerden daha çok kadınlar taciz etti maalesef."

Oryantal kariyeri boyunca enteresan pek çok olayla karşı karşıya kaldığını söyleyen Didem Kınalı, dans etmeye gittiği bir düğünde gelinin sinir krizi geçirip düğünü terk ettiğini anlattı.

Oryantal kariyeri boyunca enteresan pek çok olayla karşı karşıya kaldığını söyleyen Didem Kınalı, dans etmeye gittiği bir düğünde gelinin sinir krizi geçirip düğünü terk ettiğini anlattı.

'Bir gün iç Anadolu’da düğüne çıktım. Gelin sinir krizi geçirdi ve düğünü terk etti. Beni apar topar sahneden indirdiler ve gelin geri geldi.'

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