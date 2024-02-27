Twitter'ın Yeni Adını Söylemeye Çalışırken Yetişkin İçerik Sitesi İsmi Söyleyen Cüneyt Özdemir'in Büyük Gafı
Twitter'ın Yeni Adını Söylemeye Çalışırken Yetişkin İçerik Sitesi İsmi Söyleyen Cüneyt Özdemir'in Büyük Gafı
Türkiye'nin en dikkat çeken gazetecilerinden Cüneyt Özdemir, sosyal medyanın aktif bir kullanıcısı. Özellikle açtığı canlı yayınlarda anlattıklarıyla dikkatleri üstüne toplayan Özdemir, büyük bir gafla gündeme geldi. Twitter'ın yeni adı X'ten bahsetmeye çalışırken yetişkin içerik sitesi ismi söyleyen Cüneyt Özdemir sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
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Yıllarca 5N1K programının sunucusu olarak karşımıza çıkan gazeteci Cüneyt Özdemir, son yıllarda ana akım medyadan uzak, dijital akımla iç içe bir kariyer planı yürütüyor.
Ardından ana akım medyayı bırakarak dijital medya sektörüne giren Cüneyt Özdemir, bağımsız gazeteci kimliğiyle yayınlar yapmaya başladı.
54 yaşındaki gazeteci fenomenler davasında da gündemin önemli isimlerinden biri haline gelmişti.
Son olarak linç yiyen oyuncu Deniz Cengiz'i programına konuk eden Cüneyt Özdemir, seks anılarını anlatan oyuncuya merak edilen soruları yöneltmişti.
Gündemden düşmeyen Cüneyt Özdemir bu sefer canlı yayında yaptığı büyük gafla ağızları açık bıraktı. Twitter'ın yeni adını söylemek isterken, yetişkin içerik adı söyledi!
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Özdemir'in yaptığı bu gaf sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı.
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