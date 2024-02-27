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Twitter'ın Yeni Adını Söylemeye Çalışırken Yetişkin İçerik Sitesi İsmi Söyleyen Cüneyt Özdemir'in Büyük Gafı

Twitter'ın Yeni Adını Söylemeye Çalışırken Yetişkin İçerik Sitesi İsmi Söyleyen Cüneyt Özdemir'in Büyük Gafı

Cüneyt Özdemir
GNS
GNS - Onedio Editörü
27.02.2024 - 11:46

Türkiye'nin en dikkat çeken gazetecilerinden Cüneyt Özdemir, sosyal medyanın aktif bir kullanıcısı. Özellikle açtığı canlı yayınlarda anlattıklarıyla dikkatleri üstüne toplayan Özdemir, büyük bir gafla gündeme geldi. Twitter'ın yeni adı X'ten bahsetmeye çalışırken yetişkin içerik sitesi ismi söyleyen Cüneyt Özdemir sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

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Yıllarca 5N1K programının sunucusu olarak karşımıza çıkan gazeteci Cüneyt Özdemir, son yıllarda ana akım medyadan uzak, dijital akımla iç içe bir kariyer planı yürütüyor.

Yıllarca 5N1K programının sunucusu olarak karşımıza çıkan gazeteci Cüneyt Özdemir, son yıllarda ana akım medyadan uzak, dijital akımla iç içe bir kariyer planı yürütüyor.

Gerek ekran önü gerek ekran arkasında sayısız proje ile sektördeki yerini koruyan Cüneyt Özdemir, uzun yıllar boyunca 5N1K programı ile ekranlarımıza geldi. Herkesin aklına bu haber programıyla kazındı ve sayısız ödülün de sahibi oldu.

Ardından ana akım medyayı bırakarak dijital medya sektörüne giren Cüneyt Özdemir, bağımsız gazeteci kimliğiyle yayınlar yapmaya başladı.

Ardından ana akım medyayı bırakarak dijital medya sektörüne giren Cüneyt Özdemir, bağımsız gazeteci kimliğiyle yayınlar yapmaya başladı.

YouTube üzerinden yayınladığı videolar bir yana dursun, Twitter (X) üzerinden de kesitler paylaşıyor. Diğer bir yandan Suppi TV adındaki ücretli bir platformda da dünya gündemine ilişkin yorumlar yaptığı yayınlarını sürdürüyor Özdemir.

54 yaşındaki gazeteci fenomenler davasında da gündemin önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

54 yaşındaki gazeteci fenomenler davasında da gündemin önemli isimlerinden biri haline gelmişti.

Dilan Polat ve beraberindeki diğer fenomenler hakkında pek çok yayın yapan ve bunları sosyal medyada yayınlayan Cüneyt Özdemir, fenomenlerin öfkesinin de hedefi olmuştu.

Son olarak linç yiyen oyuncu Deniz Cengiz'i programına konuk eden Cüneyt Özdemir, seks anılarını anlatan oyuncuya merak edilen soruları yöneltmişti.

Son olarak linç yiyen oyuncu Deniz Cengiz'i programına konuk eden Cüneyt Özdemir, seks anılarını anlatan oyuncuya merak edilen soruları yöneltmişti.

Annesinin tepkilerini, podcastte başka ne konuştuklarını sormuştu. Ardından Deniz Cengiz kendisini canlı yayında linç edenlere de gerekli cevabı vermişti.

Gündemden düşmeyen Cüneyt Özdemir bu sefer canlı yayında yaptığı büyük gafla ağızları açık bıraktı. Twitter'ın yeni adını söylemek isterken, yetişkin içerik adı söyledi!

Gündemden düşmeyen Cüneyt Özdemir bu sefer canlı yayında yaptığı büyük gafla ağızları açık bıraktı. Twitter'ın yeni adını söylemek isterken, yetişkin içerik adı söyledi!

Twitter'ın adı X oldu hepimizin bildiği üzre. Dil alışkanlığı olarak pek çoğumuz 'Twitter' demeye devam ediyor. Cüneyt Özdemir de alışkanlıktan önce Twitter diyor, ardından X diye düzeltmek isterken ağzından yetişkin içerik sitesi adı çıkıyor.

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Özdemir'in yaptığı bu gaf sosyal medyayı resmen ayağa kaldırdı.

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