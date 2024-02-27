Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'nin Hong Kong Pozları Ortada Çıta Falan Bırakmadı

Tatlıtuğ çifti valizlerini toplayıp kendilerini büyük bir tatilin ortasına attılar bildiğiniz gibi. Başak Dizer sürekli eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'yi paylaşarak bu süreçte bizi mest ediyor. Henüz sarı saçlarına yeterince methiye dizmediğimiz Kurt Efe ve babası Kıvanç Tatlıtuğ'dan biz önceki pozu sindiremeden yeni fotoğraf geldi! Kurt Efe bu yaşta bile babasından rol çalmaya başladı...