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Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'nin Hong Kong Pozları Ortada Çıta Falan Bırakmadı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'nin Hong Kong Pozları Ortada Çıta Falan Bırakmadı

Kıvanç Tatlıtuğ
GNS
GNS - Onedio Editörü
27.02.2024 - 12:51

Tatlıtuğ çifti valizlerini toplayıp kendilerini büyük bir tatilin ortasına attılar bildiğiniz gibi. Başak Dizer sürekli eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'yi paylaşarak bu süreçte bizi mest ediyor. Henüz sarı saçlarına yeterince methiye dizmediğimiz Kurt Efe ve babası Kıvanç Tatlıtuğ'dan biz önceki pozu sindiremeden yeni fotoğraf geldi! Kurt Efe bu yaşta bile babasından rol çalmaya başladı...

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin aşkını övmek için artık kelimelerimiz kifayetsiz kalıyor...

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin aşkını övmek için artık kelimelerimiz kifayetsiz kalıyor...

2016 yılında Paris'te evlenen ve sade bir nikah töreni ile dünyaevine girdiklerini açıklayan çift, yıllardır sessiz-sakin ve oldukça romantik bir aşk yaşıyor.

15 Nisan 2022'de ilk çocukları Kurt Efe'yi kucaklarına alan ikili, anne baba olma heyecanını tatmışlardı.

15 Nisan 2022'de ilk çocukları Kurt Efe'yi kucaklarına alan ikili, anne baba olma heyecanını tatmışlardı.

2021'de Başak Dizer'in hamile olduğunu öğrenmiştik. Hamilelik sürecinde eşi için yaptıklarını anlatan Kıvanç Tatlıtuğ tüm ülkenin kadınlarını bir kez daha kendine hayran bırakmıştı. Ardından oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamışlardı.

Son dönemde haklarında Londra'ya taşınacakları, ardından Trakya'nın bir köyüne taşınacakları söylenen çift seyahat etmeyi çok seviyor biliyorsunuz ki.

Son dönemde haklarında Londra'ya taşınacakları, ardından Trakya'nın bir köyüne taşınacakları söylenen çift seyahat etmeyi çok seviyor biliyorsunuz ki.

Taşınacakları yönündeki iddiaları tamamen reddeden ve düzenlerini bozmayacaklarını dile getiren çift, yurt dışına çıkışlarının yalnızca seyahat amaçlı olduğunu anlatmıştı.

Bu yıl leyleği havada gördü desek yeri olacak çift, yılbaşını da Paris'te karşılamıştı hatırlarsanız.

Bu yıl leyleği havada gördü desek yeri olacak çift, yılbaşını da Paris'te karşılamıştı hatırlarsanız.

Kıvanç Tatlıtuğ'un dizi çekimlerinin bitmiş olmasıyla bir hayli boş zamanları olan Tatlıtuğ çifti, soluğu yurt dışında almıştı.

Ardından geri dönseler de üstünden çok geçmeden yeni rotayı oluşturdular bile. Başak Dizer, sosyal medya hesabı üzerinden Hong Kong'a gittiklerini bizlerle paylaşmıştı.

Ardından geri dönseler de üstünden çok geçmeden yeni rotayı oluşturdular bile. Başak Dizer, sosyal medya hesabı üzerinden Hong Kong'a gittiklerini bizlerle paylaşmıştı.

Bu sırada tıpkı bir Influencer gibi her adımını çekip paylaşmaktan keyif alan Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin havalimanındaki hallerini de bizlerden esirgemedi.

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Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin bu pozunu paylaşarak herkesin resmen dibini düşürdü!

Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin bu pozunu paylaşarak herkesin resmen dibini düşürdü!

Kurt Efe'nin yan profilinden bile ne kadar tatlı ve yakışıklı bir çocuk olduğu bile belli olurken, saç kesimi de aynı şekilde övgüleri teker teker topladı.

Biz henüz diğer pozu aşamamışken Kıvanç Tatlıtuğ sevenlerine bir darbe daha vurdu ve oğluyla Hong Kong sokaklarındaki pozunu paylaştı!

Biz henüz diğer pozu aşamamışken Kıvanç Tatlıtuğ sevenlerine bir darbe daha vurdu ve oğluyla Hong Kong sokaklarındaki pozunu paylaştı!

Birbirlerinin kıyafetine olan uyumu bırakın, şehrin rengine bile uyumlu giyinmişler. Bunda Başak Dizer'in parmağı olduğunu seziyoruz!

Gezelim görelim etkinliklerinde de bizleri dışarda bırakmayarak neler yaptıklarını paylaşıyorlar.

Başak Dizer'in paylaşımlarında Kurt Efe'yi sürekli babasının kucağında görüyoruz.

O da yetmedi dünyalar tatlısı aile pozlarını da paylaştılar!

O da yetmedi dünyalar tatlısı aile pozlarını da paylaştılar!

Kurt Efe'nin yüzünü henüz hala tam göremesek de, sarı saçları ve yan profili ile şimdiden çok canlar yakıyor!

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