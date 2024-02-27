Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'nin Hong Kong Pozları Ortada Çıta Falan Bırakmadı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'nin Hong Kong Pozları Ortada Çıta Falan Bırakmadı
Tatlıtuğ çifti valizlerini toplayıp kendilerini büyük bir tatilin ortasına attılar bildiğiniz gibi. Başak Dizer sürekli eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'yi paylaşarak bu süreçte bizi mest ediyor. Henüz sarı saçlarına yeterince methiye dizmediğimiz Kurt Efe ve babası Kıvanç Tatlıtuğ'dan biz önceki pozu sindiremeden yeni fotoğraf geldi! Kurt Efe bu yaşta bile babasından rol çalmaya başladı...
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin aşkını övmek için artık kelimelerimiz kifayetsiz kalıyor...
15 Nisan 2022'de ilk çocukları Kurt Efe'yi kucaklarına alan ikili, anne baba olma heyecanını tatmışlardı.
Son dönemde haklarında Londra'ya taşınacakları, ardından Trakya'nın bir köyüne taşınacakları söylenen çift seyahat etmeyi çok seviyor biliyorsunuz ki.
Bu yıl leyleği havada gördü desek yeri olacak çift, yılbaşını da Paris'te karşılamıştı hatırlarsanız.
Ardından geri dönseler de üstünden çok geçmeden yeni rotayı oluşturdular bile. Başak Dizer, sosyal medya hesabı üzerinden Hong Kong'a gittiklerini bizlerle paylaşmıştı.
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Özellikle Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin bu pozunu paylaşarak herkesin resmen dibini düşürdü!
Biz henüz diğer pozu aşamamışken Kıvanç Tatlıtuğ sevenlerine bir darbe daha vurdu ve oğluyla Hong Kong sokaklarındaki pozunu paylaştı!
Gezelim görelim etkinliklerinde de bizleri dışarda bırakmayarak neler yaptıklarını paylaşıyorlar.
Başak Dizer'in paylaşımlarında Kurt Efe'yi sürekli babasının kucağında görüyoruz.
O da yetmedi dünyalar tatlısı aile pozlarını da paylaştılar!
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