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Nurgül Yeşilçay Yine ve Yeniden Mutfağından Yaptığı Kaos Dolu Paylaşımla Takipçilerinin Yüzünü Güldürdü

Nurgül Yeşilçay Yine ve Yeniden Mutfağından Yaptığı Kaos Dolu Paylaşımla Takipçilerinin Yüzünü Güldürdü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 01:30

Son zamanlarda yaptığı paylaşımlarla mizah sayfalarını aratmayan Nurgül Yeşilçay mutfağından yaptığı 'alevli' paylaşımla takipçilerini şaşırttı. 'Neler oluyor?' dedirten vidoya türlü türlü yorum geldi. Detaylar içeriğimizde👇

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Güzelliği ile yıllara meydan okuyan ve başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay'ı hepimiz tanıyoruz.

Güzelliği ile yıllara meydan okuyan ve başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay'ı hepimiz tanıyoruz.

Son zamanlarda çektiği komik videoları sosyal medya hesabından paylaşan isim takipçilerinin yüzünü güldürmeyi de başarıyor.

Son zamanlarda çektiği komik videoları sosyal medya hesabından paylaşan isim takipçilerinin yüzünü güldürmeyi de başarıyor.

Oynadığı başarılı yapımlarda gösterdiği yetenekleriyle büyüleyen aktris şimdi de mizah anlayışıyla bize farklı bir yönünü göstermeye başladı.

Oynadığı başarılı yapımlarda gösterdiği yetenekleriyle büyüleyen aktris şimdi de mizah anlayışıyla bize farklı bir yönünü göstermeye başladı.

Son dönemlerde yaptığı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini ekleyen Nurgül Yeşilçay mutfağından yaptığı paylaşımla takipçilerini yine eğlendirdi.

"O zmn dans💃💃💃 Haftasonuna giriş yapıyoruz🤩yansın buralarrrr🔥🔥🔥🔥" notuyla paylaştığı kaos dolu videoya birçok yorum yapıldı.

"O zmn dans💃💃💃 Haftasonuna giriş yapıyoruz🤩yansın buralarrrr🔥🔥🔥🔥" notuyla paylaştığı kaos dolu videoya birçok yorum yapıldı.
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Gelin tepkilere birlikte bakalım👇

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