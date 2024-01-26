Şarkıcı Atilla Taş Tutuklanmıştı! Serbest Kaldığını Sosyal Medyadan Duyurdu: 'Vefasız Köftehorlar'
Şarkıcı Atilla Taş Tutuklanmıştı! Serbest Kaldığını Sosyal Medyadan Duyurdu: 'Vefasız Köftehorlar'
Eşiyle birlikte eğlendikleri barda kavga çıkan ve gelen polislere mukavemet gösterdiği gerekçesiyle 23 Aralık 2023 tarihinde tutuklunan şarkıcı Atilla Taş, serbest bırakıldı.
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Tahliye olan Atilla Taş sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Şarkıcı Atilla Taş ve eşi, Beşiktaş'ta eğlendikleri barda iddiaya göre aşırı alkollü şekilde içeridekilere rahatsızlık verince dışarıya çıkarılmak istendi. Taş, işletmecilerle kavga etti. Olay yerine gelen polise de mukavemet gösterdiği öne sürülen Taş ve eşi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Taş tutuklanırken eşi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
''Olm siz ne hayırsız bi topluluksunuz. İnsan bi don atlet neyin gönderirdi, vefasız köftehorlar'' diyerek serbest kaldığını sosyal medya hesabından duyuran şarkıcı Atilla Taş, ''Bir video çekip her şeyi anlatacağım merak etmeyin. Film gibi olaylar, yatarı bile olmayan bir mevzudan yatırdılar yine. Ben kedinin kuyruğuna bassam yine yatardım. Bir de ardını önünü kestikleri videoları servis etmişler. Peki susacak mıyım, tabii ki hayır! Sivil polis beni neden takip eder, onu anlamış değilim sadece!'' diye yazdı.
İşte o paylaşım:
Şarkıcı Atilla Taş, paylaşımları sonrası gazeteci Cem Küçük hakkında da bir paylaşımda bulundu. İşte o paylaşım:
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