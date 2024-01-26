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Otelden Kavulan Britney Spears'dan Botoks Hezimeti Yaşayan Kylie Jenner'a Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti!

Otelden Kavulan Britney Spears'dan Botoks Hezimeti Yaşayan Kylie Jenner'a Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.01.2024 - 23:21

Paris Moda Haftası'nın başlamasıyla birlikte yabancı magazin gündeminde de dedikodular dönmeye başladı! Gencecik yaşında botokslardan yüzü çöken Kylie Jenner'dan tutun da, yıllar sonra insan içine çıkan Zayn Malik'e, birçok olay yaşandı geçtiğimiz hafta.

Hazırsanız, mini dünya turumuz başlıyor!

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Paris Moda Haftasının enleriyle başlayalım! Mesela, kafasına tas konulup saçı kesilmiş gibi duran Zendaya ile.

Paris Moda Haftasının enleriyle başlayalım! Mesela, kafasına tas konulup saçı kesilmiş gibi duran Zendaya ile.

O defile senin bu defile benim koşturup duran Zendaya, tarzıyla oldukça beğenildi. Fakat aynı şeyi saçı için söyleyemeyeceğiz maalesef.

Zendaya da olsan hayatının bir noktasında tas kafa tıraşına maruz kalıyorsun demek ki!

Yapılan yorumları görmelisiniz;

Biz her ne kadar kendisiyle dalga geçsek de Tom Holland her zaman olduğu gibi büyük aşkı Zendaya'nın destekçisiydi.

Biz her ne kadar kendisiyle dalga geçsek de Tom Holland her zaman olduğu gibi büyük aşkı Zendaya'nın destekçisiydi.

Tom Holland, defilelerde boy gösteren Zendaya'nın bu hallerini sosyal medyada paylaşmaya doyamadı efendim!

Bizler de kıskanmadık değil doğrusu;

Defilelerin yıldız ismi Kylie Jenner ise bu kez yalnız katılmadı şovlara. Kızı Stormi de kendisine eşlik etti!

Defilelerin yıldız ismi Kylie Jenner ise bu kez yalnız katılmadı şovlara. Kızı Stormi de kendisine eşlik etti!

Stormi'nin ne kadar büyüdüğüne bir kez daha şaşırmış olduk bu sayede. Peki ya uyumlarına ne demeli?

"Yüzündeki tazeliği ve gençliği mahvetmesini aklım almıyor." Evet, bu yorum da Kylie Jenner için maalesef.

"Yüzündeki tazeliği ve gençliği mahvetmesini aklım almıyor." Evet, bu yorum da Kylie Jenner için maalesef.

Kylie Jenner, en çok takip edilen isimlerin başında gelse de işin arka planı çok farklı. 

Estetikleri sonucu yüzünde büyük bir değişim yaşayan genç yıldızın daha 30'una gelmeden 40'lı yaşlarında gibi görünmesi tekrardan sosyal medyanın gündemine geldi.

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Kürk karşıtı reklamından sonra kürk giyen Khloe Kardashian, yapılan eleştirileri ti'ye alırcısına yeni pozlarını paylaştı.

Kürk karşıtı reklamından sonra kürk giyen Khloe Kardashian, yapılan eleştirileri ti'ye alırcısına yeni pozlarını paylaştı.

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Anlaşılan o ki Jenner/Kardashian ailesinden bu hafta çıkış yok!

Anlaşılan o ki Jenner/Kardashian ailesinden bu hafta çıkış yok!

Tabii Kendall Jenner'ın geçtiğimiz günlerde ayrıldığı iddia edildiği Bad Bunny ile yeniden bir arada görüntülenmesinden bahsetmezsek olmaz.

Peki barıştılar mı?

Aşk hayatı sorunsuz devam eden bir ikilimiz var: Gigi Hadid ve Bradley Cooper!

Aşk hayatı sorunsuz devam eden bir ikilimiz var: Gigi Hadid ve Bradley Cooper!

Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadıkları iddia edilen ünlü model Gigi Hadid ve ünlü aktör Bradley Cooper geçtiğimiz günlerde tatile çıkarken görüntülendi.

Daha sonra ilk kez ele ele pozları da geldi;

Tüm sosyal medya, geçtiğimiz hafta Taylor Swift'in yapay zeka ile oluşturulan müstehcen fotoğraflarını konuştu.

Tüm sosyal medya, geçtiğimiz hafta Taylor Swift'in yapay zeka ile oluşturulan müstehcen fotoğraflarını konuştu.

Uygunsuz görsellerin oluşturulması ve yayılmasına Taylor Swift'ten ilk tepki geldi. Çok sinirli olduğu aktarılan Swift'in yasal olarak ilk işlemleri başlatacağı da öğrenildi.

Detaylar;

Rihanna ise Fransa'nın First Lady'si ile tanışmaya gitti. Hem de bu kombinle!

Rihanna ise Fransa'nın First Lady'si ile tanışmaya gitti. Hem de bu kombinle!

'Ne varmış bu kombinde?' diye düşünecek olursanız, Rihanna'nın saçlarına bir bakmanızı tavsiye ederiz. 

Kime benziyor?

Yalan Dünya Gülistan'ı hatırlar mısınız? 😂

Britney Spears tuhaflıkları ise kaldığı yerden devam ediyor.

Britney Spears tuhaflıkları ise kaldığı yerden devam ediyor.

Bu sefer de tatil için gittiği otelde üstsüz yüzmeye başladı. Etraftakileri otel sakinlerini rahatsız eden şarkıcı otelden kovuldu!

Detaylar;

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Lana Del Rey ise güzelim saçlarını kısacık kestirerek herkese büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Lana Del Rey ise güzelim saçlarını kısacık kestirerek herkese büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

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Yıllardır gül cemalini göremediğimiz Zayn Malik ise Paris Moda Haftasında defilelere katıldı!

Yıllardır gül cemalini göremediğimiz Zayn Malik ise Paris Moda Haftasında defilelere katıldı!

Eski One Direction üyesi Zayn Malik, uzun bir süredir inzivaya çekilmişti desek yanlış olmaz. Aylar, belki de yıllar sonra bir etkinliğe katılınca ise tüm dikkatleri üzerine çekti!

Fakat Zayn Malik'in hala 2016 stilinde olması, goygoycuların diline düştü;

Derken Liam Payne de uzun bir aranın ardından ortaya çıktı;

Derken Liam Payne de uzun bir aranın ardından ortaya çıktı;

Detaylar;

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