Otelden Kavulan Britney Spears'dan Botoks Hezimeti Yaşayan Kylie Jenner'a Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti!
Otelden Kavulan Britney Spears'dan Botoks Hezimeti Yaşayan Kylie Jenner'a Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti!
Paris Moda Haftası'nın başlamasıyla birlikte yabancı magazin gündeminde de dedikodular dönmeye başladı! Gencecik yaşında botokslardan yüzü çöken Kylie Jenner'dan tutun da, yıllar sonra insan içine çıkan Zayn Malik'e, birçok olay yaşandı geçtiğimiz hafta.
Hazırsanız, mini dünya turumuz başlıyor!
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Paris Moda Haftasının enleriyle başlayalım! Mesela, kafasına tas konulup saçı kesilmiş gibi duran Zendaya ile.
Biz her ne kadar kendisiyle dalga geçsek de Tom Holland her zaman olduğu gibi büyük aşkı Zendaya'nın destekçisiydi.
Defilelerin yıldız ismi Kylie Jenner ise bu kez yalnız katılmadı şovlara. Kızı Stormi de kendisine eşlik etti!
"Yüzündeki tazeliği ve gençliği mahvetmesini aklım almıyor." Evet, bu yorum da Kylie Jenner için maalesef.
Kürk karşıtı reklamından sonra kürk giyen Khloe Kardashian, yapılan eleştirileri ti'ye alırcısına yeni pozlarını paylaştı.
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Anlaşılan o ki Jenner/Kardashian ailesinden bu hafta çıkış yok!
Aşk hayatı sorunsuz devam eden bir ikilimiz var: Gigi Hadid ve Bradley Cooper!
Tüm sosyal medya, geçtiğimiz hafta Taylor Swift'in yapay zeka ile oluşturulan müstehcen fotoğraflarını konuştu.
Rihanna ise Fransa'nın First Lady'si ile tanışmaya gitti. Hem de bu kombinle!
Britney Spears tuhaflıkları ise kaldığı yerden devam ediyor.
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Lana Del Rey ise güzelim saçlarını kısacık kestirerek herkese büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.
Yıllardır gül cemalini göremediğimiz Zayn Malik ise Paris Moda Haftasında defilelere katıldı!
Derken Liam Payne de uzun bir aranın ardından ortaya çıktı;
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