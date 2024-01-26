Britney Spears Yine Tuhaflıklarıyla Dillere Fena Düştü! Gittiği Havuzda Üstsüz Yüzen Şarkıcı Otelden Kovuldu
Britney Spears Yine Tuhaflıklarıyla Dillere Fena Düştü! Gittiği Havuzda Üstsüz Yüzen Şarkıcı Otelden Kovuldu
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Daha çocuk yaştayken ekranların ve dinleyicilerin karşısına çıkarılan ve hızlı bir şekilde pop yıldızı olan Britney Spears'ı tanıyoruz.
Amerikan magazini tarafından inanılmaz bir psikolojik baskı ile karşılaşan Spears hayatının kolay olmayacağını anladığında daha ergenlik yıllarındaydı.
Çocukları olduktan sonra daha önce karşılaşmadığı türden bir zorbalığa maruz kalan isim en sonunda tek başına mücadele edememiş ve babasının himayesinin altına girmeye zorlanmıştı.
Onlarca yıl uğraştığı özgürlüğünü hayranlarından gördüğü destekle kazanan pop yıldızı müziği bıraktığını açıkladı ve kendini sosyal medya hesabından dilediğince paylaşmaya başladı.
Halen daha bazıları tarafından normal karşılanmayan hareketlerde bulunan Spears kitabında anlattığı gibi dilediği şekilde yaşamaya karar vermiş.
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Bir iddiaya göre ismin müdavimi olduğu ve sürekli ziyaret ettiği bir otele girmesi yasaklandı.
Kaldığı otelin havuzunu üstsüz kullandığı söylenen Britney Spears yüzünden otel sakinleri "tuhaf davranışlar" sergilediğini öne sürerek şarkıcıdan şikayetçi oldular.
Ayrıca ünlü şarkıcı olaydan sonra 42 milyon takipçili sosyal medya hesabını kilitledi.
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