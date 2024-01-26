Çiçeği Burnunda Anne Ezgi Mola'yı Ziyaret Eden Murat Boz, Bol Nazar Boncuklu Önlem Aldı
Çiçeği Burnunda Anne Ezgi Mola'yı Ziyaret Eden Murat Boz, Bol Nazar Boncuklu Önlem Aldı
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Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı çifti Mayıs ayında dünyaevine girdi.
Daha sonra Ezgi Mola'nın hamile olduğu iddiaları dolaşmaya başlamış, kısa sürede de bu iddiaların doğru olduğunu duymuştuk!
Ezgi Mola'nın yakın arkadaşı Enis Arıkan'ın düzenlediği partiyle de çiftimizin bebeğinin cinsiyetini öğrenmiş olduk.
Derken beklenen gün geldi çattı, Ezgi Mola oğlu Can'ı 23 Kasım'da kucağına aldı!
Geçtiğimiz günlerde taze annemiz Ezgi Mola'dan samimi itiraflar da gelmişti.
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Son olarak da Murat Boz'un Ezgi Mola ve oğlu Can'ı ziyaret ettiğini gördük.
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