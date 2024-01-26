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Çiçeği Burnunda Anne Ezgi Mola'yı Ziyaret Eden Murat Boz, Bol Nazar Boncuklu Önlem Aldı

Çiçeği Burnunda Anne Ezgi Mola'yı Ziyaret Eden Murat Boz, Bol Nazar Boncuklu Önlem Aldı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.01.2024 - 16:57

Ekranların sevilen yüzü Ezgi Mola geçtiğimiz aylarda oğlu Can'ı kucağına aldı. Taze annemiz Mola ve oğlu Can'dan zaman zaman paylaşımlar da görüyoruz. SOn paylaşımda ise Murat Boz'un Ezgi Mola'yı ziyarete gittiğini gördük. 

Murat Boz, bol nazar boncuklu önlem almayı da ihmal etmedi!

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Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı çifti Mayıs ayında dünyaevine girdi.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci Mustafa Aksakallı çifti Mayıs ayında dünyaevine girdi.

Uzun bir süredir ilişkileri devam eden çiftimiz, herkesin gıpta ederek baktığı bir çift haline gelmişti.

Daha sonra Ezgi Mola'nın hamile olduğu iddiaları dolaşmaya başlamış, kısa sürede de bu iddiaların doğru olduğunu duymuştuk!

Daha sonra Ezgi Mola'nın hamile olduğu iddiaları dolaşmaya başlamış, kısa sürede de bu iddiaların doğru olduğunu duymuştuk!

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ezgi Mola, bu iddiaları cevapsız bırakmamış, 'Şu ana kadar sadece eşim ve ailem biliyordu' demişti!

Ezgi Mola'nın yakın arkadaşı Enis Arıkan'ın düzenlediği partiyle de çiftimizin bebeğinin cinsiyetini öğrenmiş olduk.

Ezgi Mola'nın yakın arkadaşı Enis Arıkan'ın düzenlediği partiyle de çiftimizin bebeğinin cinsiyetini öğrenmiş olduk.

Bir oğlu olacağını öğrendiğimiz Ezgi Mola'nın bebeğine koyacağı ismi ise yakın arkadaşı Merve Dizdar'dan öğrenmiştik!

Derken beklenen gün geldi çattı, Ezgi Mola oğlu Can'ı 23 Kasım'da kucağına aldı!

Derken beklenen gün geldi çattı, Ezgi Mola oğlu Can'ı 23 Kasım'da kucağına aldı!

Hali hazırda sosyal medyada oldukça aktif olan isim, oğlunun paylaşımlarına da hemen başladı desek yeridir. Bugüne kadar kendisinden sık sık eğlenceli paylaşımlar aldık.

Geçtiğimiz günlerde taze annemiz Ezgi Mola'dan samimi itiraflar da gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde taze annemiz Ezgi Mola'dan samimi itiraflar da gelmişti.

Kucağındaki oğlu Can ile birlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayan Mola, anneliğe dair duygularını paylaşmıştı.

Detaylar için;

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Son olarak da Murat Boz'un Ezgi Mola ve oğlu Can'ı ziyaret ettiğini gördük.

Son olarak da Murat Boz'un Ezgi Mola ve oğlu Can'ı ziyaret ettiğini gördük.

Tabii bu fotoğrafı paylaşan Mustafa Aksakallı da, Murat Boz da nazar boncuklarıyla önlem almayı ihmal etmedi!

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