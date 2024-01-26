Bir Süredir Gözlerden Uzak Aşk Yaşayan Gigi Hadid ve Bradley Cooper İlk Kez El Ele Görüntülendi!
Bir Süredir Gözlerden Uzak Aşk Yaşayan Gigi Hadid ve Bradley Cooper İlk Kez El Ele Görüntülendi!
Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadıkları iddia edilen ünlü model Gigi Hadid ve ünlü aktör Bradley Cooper ilk defa el ele görüntü verdiler.
Gelin o karelere birlikte bakalım. 👇
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Amerikalı aktör Bradley Cooper bir süre aşk yaşadığı Irina Shayk ile 2019 yılında yollarını ayırmıştı.
Bu ayrılığın ardından özel hayatıyla pek fazla gündeme gelmeyen yakışıklı oyuncu son birkaç aydır yeni bir aşk söylentisiyle konuşuluyordu.
Geçtiğimiz yılın son aylarında Gigi Hadid'le anılmaya başlamıştı. Ancak çift dışarda pek fazla görülmüyordu.
Ünlü çift bu söylentilere henüz açıklık getirmeden Londra Havalimanında birlikte görüntülendiler.
Birlikte tatile çıkmaları da bu iddiaları adeta doğrular nitelikte oldu.
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Şimdi ise ilişkileri ciddiye binmiş olacak ki ilk defa el ele görüntü verdiler.
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