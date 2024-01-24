Sürekli Kameralardan Kaçan Bradley Cooper ve Gigi Hadid Objektiflere Londra Seyahatine Çıkarken Yakalandı
Sürekli Kameralardan Kaçan Bradley Cooper ve Gigi Hadid Objektiflere Londra Seyahatine Çıkarken Yakalandı
Aşk dedikoduları çıktığından beri kameralara çokça yakalanmayan ve davetlere birlikte katılmayan ünlü ikili Bradley Cooper ve Gigii Hadid magazin kameralarına yakalandılar. Detaylar içeriğimizde👇
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İlişikleri öğrenildiğinden itibaren magazin gündemine bomba gibi oturan Gigi Hadid ve Zayn Malik çiftini duymayan yoktur.
Birbirlerine deli gibi aşık olduğunu düşündüğümüz çift 2021 senesinde 6 yıllık ilişiklerine noktayı koyup hepimizi derinden etkilemişti.
Kızları Khai'yi sosyal medya hesaplarında göstermekten çok fazla hoşlanmayan güzel manken ve şarkıcı hayatlarını kameralardan uzakta yaşamaya çalışsa da zaman zaman objektiflere yakalanabiliyorlar.
Gigi Hadid ayrılık sonrası ünlü oyuncu Bradley Cooper ile görüldükten sonra aşk iddialarına imza atmıştı.
Genelde magazine net fotoğraflar vermeyen ve kameralardan kaçan ikili birlikte davetlerde galalara katılmaktan ve toplum içinde birlikte poz vermekten de kaçınıyorlar.
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Çift, 49 yaşındaki Cooper'ın Maestro filmiyle En İyi Yönetmen dalında Oscar'a aday gösterilmemesinden sadece bir gün sonra New York'tan birlikte ayrılırken görüntülendi.
Ekim ayından beri birlikte olan çiftin Londra'ya seyahat ettikleri öğrenildi.
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