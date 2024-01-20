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İnzivaya Çekilen Zayn Malik 2016 Stiliyle Geri Döndü: Şimdi Onlar Düşünsün!

İnzivaya Çekilen Zayn Malik 2016 Stiliyle Geri Döndü: Şimdi Onlar Düşünsün!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.01.2024 - 21:42

Eski One Direction üyesi Zayn Malik, uzun bir süredir inzivaya çekilmişti desek yanlış olmaz. Aylar, belki de yıllar sonra bir etkinliğe katılınca ise tüm dikkatleri üzerine çekti! 

Fakat Zayn Malik'in hala 2016 stilinde olması, goygoycuların diline düştü.

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İngiliz şarkı grubu One Direction, 2010'lu yıllara damgasını vurmuştu hatırlarsanız.

İngiliz şarkı grubu One Direction, 2010'lu yıllara damgasını vurmuştu hatırlarsanız.

Dünya genelinde büyük bir üne kavuşan grup, kırılmadık rekor bırakmadı. Sosyal medyanın da etkisiyle milyonlarca hayranı olan One Direction, dünya genelinde bir furya başlattı.

Bu furya, Zayn Malik'in 2015 yılında gruptan ayrılmasına kadar sürdü.

Zayn Malik'in ayrılmasıyla One Direction grubu ise 2107 yılında dağıldı. Tabii bu süreçte neler yaşandı neler!

Zayn Malik'in ayrılmasıyla One Direction grubu ise 2107 yılında dağıldı. Tabii bu süreçte neler yaşandı neler!

Dört kişi kalan grup, öncelikle bir albüm çıkardı, dünya turnesine de devam etti. Bu süreçte ise eski grup üyesi ile bazı atışmalar yaşandı. Daha sonra gruptaki her bir üye, solo kariyerlerine devam etti.

Zayn Malik'in Gigi Hadid ile bir kızı oldu mesela! Fakat bu ilişki pek de uzun soluklu olmadı.

Zayn Malik'in Gigi Hadid ile bir kızı oldu mesela! Fakat bu ilişki pek de uzun soluklu olmadı.

Bu ilişkide de kaosun eksik olmamasıyla birlikte, Zayn Malik resmen inzivaya çekildi. Birkaç yıl boyunca kendisinden ne bir yeni şarkı, ne bir röportaj ne de bir paylaşım gördük.

Ta ki bugüne kadar!

Ta ki bugüne kadar!

Zayn Malik, geçtiğimiz aylarda çıkardığı yeni bir şarkısının ardından sosyal medya hesaplarını da aktif kullanmaya başladı.

Uzunca bir aranın sonra da ilk kez bugün Zayn Malik'i bir etkinlikte gördük.

Zayn Malik öncelikle Japon markası Kenzo'nun defilesine katıldı.

Zayn Malik öncelikle Japon markası Kenzo'nun defilesine katıldı.
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Mavi bir blazer tercih eden Zayn Malik'in bu tarzı çok beğenildi.

Mavi bir blazer tercih eden Zayn Malik'in bu tarzı çok beğenildi.

Bir süredir sosyal medyada oldukça sessiz olan Zayn, bu etinlikten fotoğraflar da paylaşarak hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Bir süredir sosyal medyada oldukça sessiz olan Zayn, bu etinlikten fotoğraflar da paylaşarak hayranlarını bir hayli şaşırttı.

Fakat gelin görün ki hemen ertesi günü katıldığı bir başka etkinlikte tarzı pek fazla kişiye hitap etmedi.

Fakat gelin görün ki hemen ertesi günü katıldığı bir başka etkinlikte tarzı pek fazla kişiye hitap etmedi.

Uzun bir süredir inzivaya çekilen Zayn, ortaya öyle bir çıktı ki kendisini bir anda her yerde görmeye başladık.

Görmüş olduğunuz bu kombin ise Loewe markasının Paris Moda Haftası'ndaki defilesinden.

Görmüş olduğunuz gibi, kendisi 2016 ruhundan pek de sıyrılabilmiş değil! 😂

Görmüş olduğunuz gibi, kendisi 2016 ruhundan pek de sıyrılabilmiş değil! 😂

Karışık desenler, renk tercihleri...

"Moda her zaman kendimi ifade ediş biçimim olmuştur"

"Moda her zaman kendimi ifade ediş biçimim olmuştur"

Herkesin birebir aynı kıyafetleri tercih etmesini eleştiren Zayn, katıldığı bir programda modayı kendisini ifade ediş biçimi olarak tanımlamıştı.

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Peki ne dersiniz, Zayn bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir mi?

Peki ne dersiniz, Zayn bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir mi?

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Bir de bu detay var tabii;

Bir de bu detay var tabii;

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