İnzivaya Çekilen Zayn Malik 2016 Stiliyle Geri Döndü: Şimdi Onlar Düşünsün!
İnzivaya Çekilen Zayn Malik 2016 Stiliyle Geri Döndü: Şimdi Onlar Düşünsün!
Eski One Direction üyesi Zayn Malik, uzun bir süredir inzivaya çekilmişti desek yanlış olmaz. Aylar, belki de yıllar sonra bir etkinliğe katılınca ise tüm dikkatleri üzerine çekti!
Fakat Zayn Malik'in hala 2016 stilinde olması, goygoycuların diline düştü.
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İngiliz şarkı grubu One Direction, 2010'lu yıllara damgasını vurmuştu hatırlarsanız.
Zayn Malik'in ayrılmasıyla One Direction grubu ise 2107 yılında dağıldı. Tabii bu süreçte neler yaşandı neler!
Zayn Malik'in Gigi Hadid ile bir kızı oldu mesela! Fakat bu ilişki pek de uzun soluklu olmadı.
Ta ki bugüne kadar!
Zayn Malik öncelikle Japon markası Kenzo'nun defilesine katıldı.
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Mavi bir blazer tercih eden Zayn Malik'in bu tarzı çok beğenildi.
Bir süredir sosyal medyada oldukça sessiz olan Zayn, bu etinlikten fotoğraflar da paylaşarak hayranlarını bir hayli şaşırttı.
Fakat gelin görün ki hemen ertesi günü katıldığı bir başka etkinlikte tarzı pek fazla kişiye hitap etmedi.
Görmüş olduğunuz gibi, kendisi 2016 ruhundan pek de sıyrılabilmiş değil! 😂
"Moda her zaman kendimi ifade ediş biçimim olmuştur"
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Peki ne dersiniz, Zayn bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir mi?
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Bir de bu detay var tabii;
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