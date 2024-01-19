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Pırlanta Diş Taktıran İsimden Emmy Ödül Töreni'ndeki Öpüşme Anına Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti!

Pırlanta Diş Taktıran İsimden Emmy Ödül Töreni'ndeki Öpüşme Anına Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
19.01.2024 - 23:57

Mini dünya turumuza hoş geldiniz! Geçtiğimiz hafta yabancı magazin gündeminde neler oldu neler. Aile boyu dişlerini pırlanta kaplatanlar mı dersiniz, mini elbisesiyle kayağa gidenler mi...

Haydi gelin geçtiğimiz haftaya bir göz atalım.

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Hafta özetimize yaşanan son gelişmeyle başlayalım: Rapçi Doja Cat’in abisinin kendisine fiziksel ve sözlü şiddette bulunduğu öğrenildi.

Hafta özetimize yaşanan son gelişmeyle başlayalım: Rapçi Doja Cat’in abisinin kendisine fiziksel ve sözlü şiddette bulunduğu öğrenildi.

Doja Cat, abisinin kendisine ağır hakaretlerde bulunduğunu ve dişlerini kırdığını açıkladı. Sebebinin ise bir tür kıskançlık olduğu düşünülüyor.

Detaylar;

Peki bu kimin evi ve değeri ne kadardır sizce?

Peki bu kimin evi ve değeri ne kadardır sizce?

Görmüş olduğunuz ev, daha doğrusu malikane Modern Family dizisiyle tanıdığımız Kolombiyalı aktris Sofia Vergara'ya ait. Vergara, 2014'te satın almış olduğu bu malikaneyi satışa çıkardı. 

Değeri ise yaklaşık 20 milyon dolar!

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Modern Family'nin babası Ed O'Neill ise kariyerinden önce neler yaşadığına dair açıklamalarda bulundu.

Modern Family'nin babası Ed O'Neill ise kariyerinden önce neler yaşadığına dair açıklamalarda bulundu.

Örneğin, 77 yaşındaki dizi ve sinema oyuncusu, oyunculuk kariyerine başlamadan önce mafyanın eline düşmekten son anda kurtulmuş!

Detaylar burada;

Ölümden dönen Madonna'ya ise sahneye geç çıktığı için iki hayranı dava açtı!

Ölümden dönen Madonna'ya ise sahneye geç çıktığı için iki hayranı dava açtı!

Detaylardan burada bahsetmiştik;

Karda kışta bile coolluğundan ödün vermeyen isim ise Kendall Jenner oldu elbette.

Karda kışta bile coolluğundan ödün vermeyen isim ise Kendall Jenner oldu elbette.

Aspen'e kayak tatiline giden ünlü isim, karlar üzerinde topuklu ayakkabısı ve mini elbisesiyle görüntülendi. 

Dondu mu, donmadı orası ise ayrı bir konu...

Bakalım ne tepkiler geldi?

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Kardashian ailesi ise yine bildiğiniz gibiydi...

Kardashian ailesi ise yine bildiğiniz gibiydi...

Hatırlar mısınız, Khloe Kardashian yıllar önce kürk karşıtı bir reklam yapmıştı. Siz hatırlamıyorsanız da, arşiv unutmaz emin olun.

 Khloe Kardashian'ın ise geçtiğimiz günlerde Aspen'de gerçek kürk giydiği görüldü.

Detaylar için;

Taylor Swiftsiz bir hafta özeti düşünülemezdi değil mi? Bu haftaki haberimiz ise size bir hayli şaşırtabilir!

Taylor Swiftsiz bir hafta özeti düşünülemezdi değil mi? Bu haftaki haberimiz ise size bir hayli şaşırtabilir!

Biliyorsunuz ki Taylor Swift bir süredir ünlü NFL oyuncusu Travis Kelce ile birlikte. Kelce'nin ise Swift'e evlilik teklifi edeceği konuşuluyor!

Peki neden böyle bir düşünce var? 👇🏻

Kanye West'in pırlanta dişlerinin şokunu atlatamamışken kızı North de kendisine eşlik etti!

Kanye West'in pırlanta dişlerinin şokunu atlatamamışken kızı North de kendisine eşlik etti!

Kanye West'in 10 yaşındaki kızı North West büyüdükçe babasının adımlarından ilerliyor. Kanye West dişlerini titanyum ile kaplattıktan sonra kızı da pırlanta kaplı dişleri ile gösteriş yaptı.

'Pırlanta diş nasıl oluyor?' diyorsanız;

Biraz da Hindistan'a göz atmaya ne dersiniz? Mesela gizli Henry Cavill'lere? 😂

Biraz da Hindistan'a göz atmaya ne dersiniz? Mesela gizli Henry Cavill'lere? 😂

Aamir Khan'ın büyük oğlu Junaid, son yıllarda öyle bir değişim geçirmiş ki kendimizi Hintli Henry Cavill demekten alıkoyamadık.

Buyurun siz karar verin;

Emmy Ödülleri'nin bu seneki ikonik öpüşme sahnesi ise The Bear ekibinden geldi!

Emmy Ödülleri'nin bu seneki ikonik öpüşme sahnesi ise The Bear ekibinden geldi!

Emmy Ödül töreni yine bildiğiniz gibi... Artık ne olmuş ne bitmiş, kim kimi öpmüş biz de şaşırdık kaldık. Çünkü her sene olduğu gibi bu sene gerçekleşen 75. Emmy Ödüllerinde de ortalık alev aldı!

Deatylar;

Geçen haftaya da göz atmayı ihmal etmeyin;

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