Pırlanta Diş Taktıran İsimden Emmy Ödül Töreni'ndeki Öpüşme Anına Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti!
Pırlanta Diş Taktıran İsimden Emmy Ödül Töreni'ndeki Öpüşme Anına Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti!
Mini dünya turumuza hoş geldiniz! Geçtiğimiz hafta yabancı magazin gündeminde neler oldu neler. Aile boyu dişlerini pırlanta kaplatanlar mı dersiniz, mini elbisesiyle kayağa gidenler mi...
Haydi gelin geçtiğimiz haftaya bir göz atalım.
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Hafta özetimize yaşanan son gelişmeyle başlayalım: Rapçi Doja Cat’in abisinin kendisine fiziksel ve sözlü şiddette bulunduğu öğrenildi.
Peki bu kimin evi ve değeri ne kadardır sizce?
Modern Family'nin babası Ed O'Neill ise kariyerinden önce neler yaşadığına dair açıklamalarda bulundu.
Ölümden dönen Madonna'ya ise sahneye geç çıktığı için iki hayranı dava açtı!
Karda kışta bile coolluğundan ödün vermeyen isim ise Kendall Jenner oldu elbette.
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Kardashian ailesi ise yine bildiğiniz gibiydi...
Taylor Swiftsiz bir hafta özeti düşünülemezdi değil mi? Bu haftaki haberimiz ise size bir hayli şaşırtabilir!
Kanye West'in pırlanta dişlerinin şokunu atlatamamışken kızı North de kendisine eşlik etti!
Biraz da Hindistan'a göz atmaya ne dersiniz? Mesela gizli Henry Cavill'lere? 😂
Emmy Ödülleri'nin bu seneki ikonik öpüşme sahnesi ise The Bear ekibinden geldi!
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