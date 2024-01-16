75. Emmy Ödül Töreninde "The Bear" Ekibindeki Öpüşme Anı Herkesi Afallattı

Emmy Ödül töreni yine bildiğiniz gibi... Artık ne olmuş ne bitmiş, kim kimi öpmüş biz de şaşırdık kaldık. Çünkü her sene olduğu gibi bu sene gerçekleşen 75. Emmy Ödüllerinde de ortalık alev aldı. Detaylar aşağıda👇👇👇