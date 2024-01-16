75. Emmy Ödül Töreninde "The Bear" Ekibindeki Öpüşme Anı Herkesi Afallattı
75. Emmy Ödül Töreninde "The Bear" Ekibindeki Öpüşme Anı Herkesi Afallattı
Kaynak: https://www.instagram.com/entertainme...
Emmy Ödül töreni yine bildiğiniz gibi... Artık ne olmuş ne bitmiş, kim kimi öpmüş biz de şaşırdık kaldık. Çünkü her sene olduğu gibi bu sene gerçekleşen 75. Emmy Ödüllerinde de ortalık alev aldı. Detaylar aşağıda👇👇👇
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Vizyona ilk girdiğinden beri gerek cipsli omleti olsun, gerek mutfak kaosu olsun... komedi ve dramı işleyişlerine kadar 'The Bear' her şeyiyle gündemde yer ediniyor.
Fakat bu sefer viral oldukları konu başka. Ödülün anonsundan ve ödülün Matty Matheson'a tesliminden sonra olanlar oldu...
Matty Matheson tam da bütün restoranlara, ve genel olarak konukseverliklerine teşekkür yollarken, bizim oğlan Ebon Moss-Bachrach en beklenmedik hareketi yaptı. Moss-Bachrach Matheson'un dudaklarına tutkulu bir öpücük kondurdu!
Bu olaya verilebilecek max tepki diyebilir miyiz? 😂
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E tabii bir Emmy ödülü kazanmışlar neticede. O heyecanla başkası olsa kim bilir neler yapar?
Devamında Moss-Bachrach, arkadaşının konuşmasını bozmamak adına Matheson'ın omzuna bir moral dokunuşunda bulundu, ardından Matheson "Seni seviyorum Ebon dedi.
Ve konuşmasına devam etti. Restoranları iyisiyle kötüsüyle ne kadar sevdiğinden bahsetti ve diziyle alakalı bütün kadro olarak insanlar için verdikleri emeklerden bahsetti. Karşılığında aldıkları bu Emmy ödülü için "The Bear" kadrosuna tebriklerimizi iletiyoruz.❤️
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