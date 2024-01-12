Cinsel İlişki Orucuna Girenlerden Altın Küre'ye Damga Vuranlara Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti!
Cinsel İlişki Orucuna Girenlerden Altın Küre'ye Damga Vuranlara Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti!
Yepyeni bir gıybet haftasına daha hoş geldiniz! Geçtiğimiz hafta yabancı magazin gündemi epey yoğundu. Hangisine yer vereceğimize tam olarak karar veremesek de sizler için mini bir dünya turu hazırladığımızı düşünüyoruz!
Gelin bakalım, geçtiğimiz hafta yabancı magazininde neler olmuş?
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Öncelikle Altın Küre Ödülleri'ne damgasını vuran olaylar ile başlayalım dilerseniz.
Gizli gizli konuşurken kameralara yakalananlar sadece Selena ve Taylor değildi!
Altın Küre'nin en dikkat çekici ve bir o kadar da görünümü ise Dua Lipa'ya aitti.
Hazır Dua demişken yeni manitasından bahsetmezsek olmaz!
Anlaşılan o ki bu hafta Selena'dan başka bir konu konuşamayacağız!
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Geçtiğimiz hafta gözümüzü gönlümüze açan bir şey varsa, o da sadık yarimiz Rihanna.
Rap denilince akla gelen ilk isimlerden olan Nicki Minaj ise 1 milyar dinlenme barajını aştı.
Artık malumunuz, her hafta bir Kanye West vakası anlatmazsak içimiz rahat etmiyor. Bu sefer de kendisinden imza isteyen bir kişiyi darp etti Kanye West!
New York sokaklarında takılan yakın arkadaşlar Taylor Swift ve Blake Lively'nin 'tarzı' ise pek de beğenilmedi.
Yıllar geçse de beğenilen tek bir şey var: Hailey Bieber'ın her koşulda ışıl ışıl olan cildi!
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Selena Gomez'i çok konuşacağız demiştik değil mi?
Şimdi ise duyduğunuz bütün yeni yıl kararlarını unutma zamanı! 50 Cent yeni yılda 'nefis orucuna' başlıyor.
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