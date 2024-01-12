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Cinsel İlişki Orucuna Girenlerden Altın Küre'ye Damga Vuranlara Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti!

Cinsel İlişki Orucuna Girenlerden Altın Küre'ye Damga Vuranlara Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
12.01.2024 - 22:18

Yepyeni bir gıybet haftasına daha hoş geldiniz! Geçtiğimiz hafta yabancı magazin gündemi epey yoğundu. Hangisine yer vereceğimize tam olarak karar veremesek de sizler için mini bir dünya turu hazırladığımızı düşünüyoruz! 

Gelin bakalım, geçtiğimiz hafta yabancı magazininde neler olmuş?

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Öncelikle Altın Küre Ödülleri'ne damgasını vuran olaylar ile başlayalım dilerseniz.

Öncelikle Altın Küre Ödülleri'ne damgasını vuran olaylar ile başlayalım dilerseniz.

Gecenin en çok konuşulan isimleri hiç şüphesiz Selena Gomez, Taylor Swift, Kyli Jenner ve sevgilisi Timothée Chalamet oldu. 

Selena Gomez'in Taylor Swift'e yetiştirdiği dedikoduya dair birçok tahmin yapıldı.

Selana Gomez yapılan yorumlara dayanamayınca sonunda bir açıklama yaptı;

Gizli gizli konuşurken kameralara yakalananlar sadece Selena ve Taylor değildi!

Gizli gizli konuşurken kameralara yakalananlar sadece Selena ve Taylor değildi!

Kylie Jenner ve Timothée Chalamet'in Altın Küre ödül töreninde neler konuştuğunu anlamak herkese dert oldu. Sonunda Squid Game: The Challenge yarışmacısı ve sağır olan Jackie Gonzalez de işe el attı.

Çok geçmeden bu konuşma da çözüme kavuştu;

Altın Küre'nin en dikkat çekici ve bir o kadar da görünümü ise Dua Lipa'ya aitti.

Altın Küre'nin en dikkat çekici ve bir o kadar da görünümü ise Dua Lipa'ya aitti.

Aslında bakarsanız, etek ucunu görene kadar her şey çok güzel bir elbisede! Fakat bir sorun var...

Sanki, şamdana benziyor...

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Hazır Dua demişken yeni manitasından bahsetmezsek olmaz!

Hazır Dua demişken yeni manitasından bahsetmezsek olmaz!

Uzun bir süredir adeta aşk orucu tutan Dua Lipa, geçtiğimiz günlerde İngiliz oyuncu Callum Turner ile dudak dudağa görüntülendi!

Hayırlı olsun hepimize...

Detaylar için;

Anlaşılan o ki bu hafta Selena'dan başka bir konu konuşamayacağız!

Anlaşılan o ki bu hafta Selena'dan başka bir konu konuşamayacağız!

Gördüğünüz gibi bir kıyafetle Aldın Küre gecesine katılan Selena Gomez'in görünümü yerden yere vuruldu. Gomez'in elbise modelini hiç kimse beğenmezken Demet Akalın da bu elbiseye yorumsuz kalamadı.

Bakalım neler demiş;

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Geçtiğimiz hafta gözümüzü gönlümüze açan bir şey varsa, o da sadık yarimiz Rihanna.

Geçtiğimiz hafta gözümüzü gönlümüze açan bir şey varsa, o da sadık yarimiz Rihanna.

Rihanna, kendi markası için verdiği pozlarla yine Ocak ayında ortalığı alev alev etti!

Bakalım siz nasıl bulacaksınız;

Rap denilince akla gelen ilk isimlerden olan Nicki Minaj ise 1 milyar dinlenme barajını aştı.

Rap denilince akla gelen ilk isimlerden olan Nicki Minaj ise 1 milyar dinlenme barajını aştı.

Rap müziğin kraliçesi Nicki Minaj yeni albümü 'Pink Friday 2' ile yine bir başarıya imza atmayı başardı!

Detaylar;

Artık malumunuz, her hafta bir Kanye West vakası anlatmazsak içimiz rahat etmiyor. Bu sefer de kendisinden imza isteyen bir kişiyi darp etti Kanye West!

Artık malumunuz, her hafta bir Kanye West vakası anlatmazsak içimiz rahat etmiyor. Bu sefer de kendisinden imza isteyen bir kişiyi darp etti Kanye West!

Her hareketi ile gündem olan Kanye West'e darp iddiası ile dava açıldı. Kendisinden imza almak isteyen bir adama saldırdığı iddia ediliyor...

Detaylar için;

New York sokaklarında takılan yakın arkadaşlar Taylor Swift ve Blake Lively'nin 'tarzı' ise pek de beğenilmedi.

New York sokaklarında takılan yakın arkadaşlar Taylor Swift ve Blake Lively'nin 'tarzı' ise pek de beğenilmedi.

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Yıllar geçse de beğenilen tek bir şey var: Hailey Bieber'ın her koşulda ışıl ışıl olan cildi!

Yıllar geçse de beğenilen tek bir şey var: Hailey Bieber'ın her koşulda ışıl ışıl olan cildi!

Hailey Bieber cam gibi ışıldayan cildi ile bir kez daha görenleri kıskandırdı. Twitter (X) kullanıcıları bir kez daha gece bu cildin hayalini kurarak uykuya daldı...

"Paranın gözü kör olsun" dedik açıkçası;

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Selena Gomez'i çok konuşacağız demiştik değil mi?

Selena Gomez'i çok konuşacağız demiştik değil mi?

Kendisi yine sosyal medyadan uzak kalacağını duyurdu. Gerçekten kendisi için önemli olanlara odaklanacağını açıkladı. Zaten pek fazla kişi de kendisine inanmamıştı ama bu kadar hızlı dönmesini de beklemiyorduk doğrusu.

Sadece 18 saat!

Şimdi ise duyduğunuz bütün yeni yıl kararlarını unutma zamanı! 50 Cent yeni yılda 'nefis orucuna' başlıyor.

Şimdi ise duyduğunuz bütün yeni yıl kararlarını unutma zamanı! 50 Cent yeni yılda 'nefis orucuna' başlıyor.

"O neymiş ya?" derseniz sizi böyle alalım;

Geçen haftaya da göz atmayı unutmayın;

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