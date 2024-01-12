Dua Lipa'nin Yeni Aşkı: İngiliz Oyuncuyla Aşk İddiaları
Dua Lipa'nin Yeni Aşkı: İngiliz Oyuncuyla Aşk İddiaları
Sesi ve güzelliği ile Dua Lipa'nın yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. Lipa'nın İngiliz oyuncu Callum Turner ile birlikte olduğu konuşuluyor.
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Şarkıları ile sık sık gündeme gelen Dua Lipa, özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen isimler arasında.
2019 ve 2021 yılları arasında Gigi ve Bella Hadid'in kardeşleri olan Anwar Hadid ile birlikte olan ve daha sonrasında Jack Harlow ve Trevor Noah gibi isimlerle konuşulan Dua Lipa'nın yeni bir aşka yelden açtığı konuşuluyor.
Güzel şarkıcının kalbini İngiliz oyuncu Callum Turner'ın çaldığı söylendi.
İkili hakkında çıkan söylentiler, beraber görüntülenmelerinin ardından bir ilişki iddiasını daha da güçlendirdi.
İki taraftan da henüz bir açıklama gelmese de çifte yakın bir kaynak, çiftin ilişkinin başında olmasına rağmen önemli etkinliklere birlikte katıldığını ve ciddi olduklarını gösterdiklerini söyledi.
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Turner, Tom Hanks ve Steven Spielberg'in yeni savaş dizisi ve George Clooney'nin "The Boys in the Boat" filminde rol alıyor. Ayrıca daha önce "Fantastik Canavarlar" filmlerinde de oynamıştı.
Turner'ın 2016-2017 yılları arasında "The Crown"da Prenses Margaret'i canlandıran Vanessa Kirby ile bir ilişkisi vardı. Fakat çift kariyerleri nedeniyle ayrılmıştı.
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