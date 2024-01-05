Epstein Skandalında İsmi Geçenlerden Yeni Yıla İddialı Pozlarla Girenlere Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti!
Epstein Skandalında İsmi Geçenlerden Yeni Yıla İddialı Pozlarla Girenlere Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti!
2024'ün ilk haftasını geride bıraktık bile. Skandallarla dolu 2023'ün ardından 2024'e de hızlı bir giriş yaptık. Jeffrey Epstein'ın davasında yaşanan olaylardan tutun da yeni yıla birbirinden şık pozlarla girenlere, dolu dolu bir hafta geçirdik.
Hazırsanız, 2024 yılının ilk mini dünya turuna başlıyoruz.
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2024 yılının ilk skandalı, kız çocuklarına cinsel istismar uyguladığı ve bunun için gizli bir sistem oluşturduğu bilinen Jeffrey Epstein oldu.
2024 yılına goygoy açısından da hızlı bir giriş yaptık!
Yeni yıla yine tuhaflığıyla giriş yapan Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin geçmişteki hali ise görenleri şaşırttı.
Eşi Sophie Turner ile geçtiğimiz aylarda boşanan Joe Jonas'ın hızı ise hepimizi şaşırttı!
Peki bu kişiyi tanıyabildiniz mi?
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Selena Gomez ve sevgilisi Benny Blanco'ya ise gözlerimiz hala alışamadı!
Bu aralar sevgilisinden dolayı adını sık sık andığımız Selena Gomez, öte yandan müziği bırakacağını açıkladı!
Biraz da 2024'e alev alev bir giriş yapan ünlü isimlere bakalım!
Kendall Jenner'ın gün batımında paylaştığı pozlar ise Selin Ciğerci'yi kıskandırdı!
Haftayı Kardashian ailesinin son üyesiyle, daha doğrusu Beyonce ile kapatalım!
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