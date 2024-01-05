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Epstein Skandalında İsmi Geçenlerden Yeni Yıla İddialı Pozlarla Girenlere Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti!

Epstein Skandalında İsmi Geçenlerden Yeni Yıla İddialı Pozlarla Girenlere Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
05.01.2024 - 22:54

2024'ün ilk haftasını geride bıraktık bile. Skandallarla dolu 2023'ün ardından 2024'e de hızlı bir giriş yaptık. Jeffrey Epstein'ın davasında yaşanan olaylardan tutun da yeni yıla birbirinden şık pozlarla girenlere, dolu dolu bir hafta geçirdik. 

Hazırsanız, 2024 yılının ilk mini dünya turuna başlıyoruz.

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2024 yılının ilk skandalı, kız çocuklarına cinsel istismar uyguladığı ve bunun için gizli bir sistem oluşturduğu bilinen Jeffrey Epstein oldu.

2024 yılının ilk skandalı, kız çocuklarına cinsel istismar uyguladığı ve bunun için gizli bir sistem oluşturduğu bilinen Jeffrey Epstein oldu.

Jeffrey Epstein, cinsel istismar uyguladığı ortaya çıktıktan sonra hapise atılmış ve hapse girdikten sonra intihar etmişti. 

Ancak Epstein davasında aralarında Donald Trump ve Micheal Jackson gibi isimlerin de bulunduğu 200 kişilik bir liste ortaya çıktı!

Yaşanan son gelişmeleri buradan öğrenebilirsiniz;

2024 yılına goygoy açısından da hızlı bir giriş yaptık!

2024 yılına goygoy açısından da hızlı bir giriş yaptık!

'2023'ün En İyi Performansı' için kamera karşısına geçen ünlüler, telefon kamerasıyla 'uğraşılmadan' çekilen fotoğraflarla aramızdan biri gibi göründüler!

Natalie Portman'ın esnaf fotoğrafına ise sosyal medyadan birbirinden komik yorumlar yağdı;

Yeni yıla yine tuhaflığıyla giriş yapan Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin geçmişteki hali ise görenleri şaşırttı.

Yeni yıla yine tuhaflığıyla giriş yapan Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin geçmişteki hali ise görenleri şaşırttı.

Kanye West, geçtiğimiz günlerde eşi Bianca Censori'nin yarı çıplak pozlarını paylaştı. Bu pozlar üzerine birçok kişi Censori'nin West'ten önceki halini merak etmeye başladı.

Peki kendisi West'ten önce mutlu muydu?

Eşi Sophie Turner ile geçtiğimiz aylarda boşanan Joe Jonas'ın hızı ise hepimizi şaşırttı!

Eşi Sophie Turner ile geçtiğimiz aylarda boşanan Joe Jonas'ın hızı ise hepimizi şaşırttı!

Jonas, geçtiğimiz günlerde bir mankenle dudak dudağa görüntülendi.

Bu ne hız efendim?

Peki bu kişiyi tanıyabildiniz mi?

Peki bu kişiyi tanıyabildiniz mi?

Kendisi Christina Aguilera'dan başkası değil! Ünlü isim verdiği yaklaşık 20 kiloyla ve değiştirdiği tarzıyla yıllar sonra Los Angeles'da sahne aldı.

Detaylar;

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Selena Gomez ve sevgilisi Benny Blanco'ya ise gözlerimiz hala alışamadı!

Selena Gomez ve sevgilisi Benny Blanco'ya ise gözlerimiz hala alışamadı!

Bildiğimiz gibi Selena Gomez son zamanlarda birlikte olduğu Benny Blanco ile magazin gündemini sürekli meşgul etmeyi başarıyor. 

Dün ikilinin beraber katıldıkları bir maçta çekilen karelerine hayranlarından yorum gecikmedi.

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Bu aralar sevgilisinden dolayı adını sık sık andığımız Selena Gomez, öte yandan müziği bırakacağını açıkladı!

Bu aralar sevgilisinden dolayı adını sık sık andığımız Selena Gomez, öte yandan müziği bırakacağını açıkladı!

Gomez, çıkaracağı albümünün son albüm olacağını ve artık markasına ve oyunculuğa odaklanmak istediğini açıkladı.

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Biraz da 2024'e alev alev bir giriş yapan ünlü isimlere bakalım!

Biraz da 2024'e alev alev bir giriş yapan ünlü isimlere bakalım!

Maxim dergisi tarafından 'dünyanın en seksi kadını' ilan edilen Emily Ratajkowski, aradan yıllar geçse de ünvanını korumakta ısrarcı!

Yeni yıla giriş yaparken yaptığı ilk paylaşımla ortalığı alev alev etti.

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Kendall Jenner'ın gün batımında paylaştığı pozlar ise Selin Ciğerci'yi kıskandırdı!

Kendall Jenner'ın gün batımında paylaştığı pozlar ise Selin Ciğerci'yi kıskandırdı!

Kıskandırmayacak cinsten de değil doğrusu;

Haftayı Kardashian ailesinin son üyesiyle, daha doğrusu Beyonce ile kapatalım!

Haftayı Kardashian ailesinin son üyesiyle, daha doğrusu Beyonce ile kapatalım!

Gün geçtikçe saç rengini açan Beyonce, sizce de Kardashian üyesine benzemiyor mu?

Geçtiğimiz haftaya göz atmayı unutmayın;

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