Selena Gomez'in Müziği Bırakıyorum Açıklaması "İlgi İstiyor" Yorumlarını Beraberinde Getirdi
Selena Gomez'in Müziği Bırakıyorum Açıklaması "İlgi İstiyor" Yorumlarını Beraberinde Getirdi
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez'in son albümünü yayınlayacağı haberi çıktıktan sonra, hayranlarından gelen eleştiriler ağızları açık bıraktı. Detaylar içeriğimizde👇
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Şarkılarıyla ve aşk hayatıyla ergenlik yıllarından beri magazinin gündeminden düşmeyen Selena Gomez'i tanımayan yoktur.
Justin Bieber ile yaşadıkları ilişki, kendisi evli olmasına rağmen devam ediyor bildiğimiz gibi, bu olay magazin dünyasının başlıca konularından biri haline geldi.
Şimdilerde adı Benny Blanco isimli yapımcıyla anılan Selena Gomez, "Bu sefer başka, o birlikte olduğum herkesten daha iyi" açıklamalarında da bulunmuştu.
Kendisinden geçtiğimiz gün müziği bırakacağı haberi gelmişti hatırlarsanız. Ünlü şarkıcı çıkaracağı albümün son albümü olacağını söylemişti.
Ergenlik yıllarında olduğu gibi oyunculuk kariyerine odaklanmak istediğini de eklemişti ünlü şarkıcı. Tabii sevenlerinin aklına marka çıkardıktan sonra müziği bırakıyor gibi tahminlerin gelmesi gecikmedi.
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Bu hayranlarını sarsan habere gelen yorumlara birlikte bakalım👇
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