Bitmeyen Aşk Kaosu Yapmışlar: Mehmet Ali Erbil Kendisinden 40 Yaş Küçük Nişanlısı ile Birlikte Story Paylaştı!

Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil , en son kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a evlilik teklifi etmişti. Daha sonra düğün hazırlıkları yapan çiftten ayrılık haberi almıştık. Sonra ortalık iyice karışmıştı. Bir ayrıl bir barış ilişki yaşayan çiftte son durum ise kafaları iyice karıştırdı.

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