Bitmeyen Aşk Kaosu Yapmışlar: Mehmet Ali Erbil Kendisinden 40 Yaş Küçük Nişanlısı ile Birlikte Story Paylaştı!
Bitmeyen Aşk Kaosu Yapmışlar: Mehmet Ali Erbil Kendisinden 40 Yaş Küçük Nişanlısı ile Birlikte Story Paylaştı!
Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Mehmet Ali Erbil , en son kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'a evlilik teklifi etmişti. Daha sonra düğün hazırlıkları yapan çiftten ayrılık haberi almıştık. Sonra ortalık iyice karışmıştı. Bir ayrıl bir barış ilişki yaşayan çiftte son durum ise kafaları iyice karıştırdı.
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Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, son zamanlarda kariyerinden ziyade aşk hayatı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Erbil, bu sıralar kendisinden 40 yaş küçük olan sevgilisiyle yaşadığı ilişkiyle gündemde.
Hatta Mehmet Ali Erbil sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlilik teklifi etmiş ve çift kısa süre içerisinde nişanlanmıştı.
Biz daha bu yaşananların şokunu atlatamamışken düğün hazırlıkları ile uğraşan çiftten ayrılık açıklaması gelmişti.
Gülseren Ceylan ayrılığı "Mehmet Ali Erbil'le yollarımızı ayırdık. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size de buradan toplu cevap olsun. Bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım." cümleleriyle açıklamıştı.
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Erbil ise ayrılıktan sonra “Zaten son zamanlarda istekleri bitmiyordu. Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı. Giderken 180 bin lira değerinde tek taş yüzüğü de aldı” demişti.
Biz sadece neler olduğuna anlam vermeye çalışırken bir ayrılıp bir barışan çiftten yeni bir hamle geldi.
Erbil, ayrılığının ardından sert sözler söylediği Gülseren Ceylan i̇le birlikte Instagramdan story paylaştı.
Sizce çiftin bu storyden sonraki hamlesi ne olabilir? Yorumlarda buluşalım!
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