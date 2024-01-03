Afra Saraçoğlu'nun Fotoğraflarını Beğenen Mert Ramazan Demir'in Barışma Sinyalleri Hayranlarını Sevindirdi!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasındaki ilişkinin bittiği ikili tarafından açıklanmıştı. Aylardır birbirlerine son derece mesafeli olan çift, özel günlerde bile bir araya gelmiyordu. Afra Saraçoğlu'nun son fotoğraflarını Mert Ramazan Demir'in beğenmesi bir barışma sinyali olarak görüldü ve hayranları sevinçten resmen havalara uçtu!