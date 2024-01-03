Afra Saraçoğlu'nun Fotoğraflarını Beğenen Mert Ramazan Demir'in Barışma Sinyalleri Hayranlarını Sevindirdi!
Afra Saraçoğlu'nun Fotoğraflarını Beğenen Mert Ramazan Demir'in Barışma Sinyalleri Hayranlarını Sevindirdi!
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasındaki ilişkinin bittiği ikili tarafından açıklanmıştı. Aylardır birbirlerine son derece mesafeli olan çift, özel günlerde bile bir araya gelmiyordu. Afra Saraçoğlu'nun son fotoğraflarını Mert Ramazan Demir'in beğenmesi bir barışma sinyali olarak görüldü ve hayranları sevinçten resmen havalara uçtu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasında dolu dizgin devam eden aşk bir süre önce bitmişti.
Her ne kadar Afra Saraçoğlu apaçık bir şekilde bu ilişkinin son bulduğunu açıklasa da, hayranları bu ayrılığı kabul etmekte oldukça zorlandı.
Ancak Yalı Çapkını'nda rol arkadaşı olan ikili, Afra Saraçoğlu'nun doğum günü partisi ya da ödül törenleri dahil hiçbir özel günde bir araya gelmedi.
Ancak Afra Saraçoğlu'nun yaptığı kırmızı çoraplı paylaşımı durumu bir miktar değiştirmiş görünüyor.
Çünkü bu paylaşımı Mert Ramazan Demir beğendi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fotoğrafı ünlü oyuncunun beğenmesinin ardından akıllara ilk gelen elbette barışma ihtimalleri oldu. Bu da hayranlarını coşturmaya yetti de arttı bile!
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Siz bu barışma sinyalleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten barıştılar mı dersiniz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda