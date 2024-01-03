Fazıl Say'dan Norm Ender Eleştirisi "100. Yıl Marşı En Çok Dayak Yeme Dünya Rekoru!"
Fazıl Say'dan Norm Ender Eleştirisi "100. Yıl Marşı En Çok Dayak Yeme Dünya Rekoru!"
Ünlü piyanist Fazıl Say'ın yılbaşı gecesi yaptığı paylaşım dikkat çekti. Say, 'Cumhuriyetimizin 100. Yılına olan armağanlarımdan birisi' notuyla '100. Yıl Marşı'nı paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yeni yıl mesajıyla birlikte Norm Ender'in 'Parla' adlı 100. yıl marşına ve dinleyenlerine de tepki gösterdi.
İşte detaylar...
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Ünlü rapçi Norm Ender, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 'Parla' adlı marş ile bomba gibi bir çıkış yaptı. Marş, kısa zamanda milyonlarca kişi tarafından dinlendi ve hem eleştirilerin hem de beğenilerin merkezi haline geldi.
Ünlü piyanist Fazıl Say, "Yıl sonunda şu notumu buraya bırakmak isterim." diyerek '100. Yıl Marşı' ile birlikte yeni yıl mesajı yayınladı.
Fazıl Say, sözlerine bir sitemle devam etti: "Çıktığı 23 Nisan gününde başlayan; tarihte bir müzik eserine görülmemiş bir şiddette uyguladığınız bir saldırı, hakaret ve eleştiri yağmuru ile, bu işi çok ama çok kırıcı bir noktaya vardırmıştınız. Kimin umurunda?"
Ünlü piyanistin paylaşımında rapçi Norm Ender'in 'Parla' isimli 100. yıl marşına da gönderme vardı: "Influencerların öndeliğinde, çoğunluğun sesi seçimi"
2023'ün 'kıdemli' hatırası olarak değerlendirdiği '100. Yıl Marşı' için "100. Yıl marşı En çok dayak yeme dünya rekoru." ifadeleriyle mesajına son verdi.
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İşte, Fazıl Say'ın Instagram hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım...
Dinlemek İsteyenler İçin Fazıl Say'ın 100. Yıl Marşı
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