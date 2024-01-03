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Fazıl Say'dan Norm Ender Eleştirisi "100. Yıl Marşı En Çok Dayak Yeme Dünya Rekoru!"

Fazıl Say'dan Norm Ender Eleştirisi "100. Yıl Marşı En Çok Dayak Yeme Dünya Rekoru!"

Fazıl Say 100.Yıl
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
03.01.2024 - 21:41 Son Güncelleme: 03.01.2024 - 21:51

Ünlü piyanist Fazıl Say'ın yılbaşı gecesi yaptığı paylaşım dikkat çekti. Say, 'Cumhuriyetimizin 100. Yılına olan armağanlarımdan birisi' notuyla '100. Yıl Marşı'nı paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda yeni yıl mesajıyla birlikte Norm Ender'in 'Parla' adlı 100. yıl marşına ve dinleyenlerine de tepki gösterdi. 

İşte detaylar...

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Ünlü rapçi Norm Ender, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 'Parla' adlı marş ile bomba gibi bir çıkış yaptı. Marş, kısa zamanda milyonlarca kişi tarafından dinlendi ve hem eleştirilerin hem de beğenilerin merkezi haline geldi.

Ünlü rapçi Norm Ender, Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 'Parla' adlı marş ile bomba gibi bir çıkış yaptı. Marş, kısa zamanda milyonlarca kişi tarafından dinlendi ve hem eleştirilerin hem de beğenilerin merkezi haline geldi.

Norm Ender'in 'Parla' adını verdiği 100. yıl marşını eleştirenlerden biri de ünlü piyanist ve müzisyen Fazıl say oldu. Gelin, Fazıl Say'ın eleştiri ve sitemlerine yer verdiği paylaşıma birlikte göz atalım. 👇

Ünlü piyanist Fazıl Say, "Yıl sonunda şu notumu buraya bırakmak isterim." diyerek '100. Yıl Marşı' ile birlikte yeni yıl mesajı yayınladı.

Ünlü piyanist Fazıl Say, "Yıl sonunda şu notumu buraya bırakmak isterim." diyerek '100. Yıl Marşı' ile birlikte yeni yıl mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden yeni yıl paylaşımı yapan Fazıl Say,

'Cumhuriyetimizin 100. Yılına olan armağanlarımdan birisi, “100. Yıl Marşı”

(diğerleri 32 dakikalık 4 bölümlü epik bir Senfoni olan “100 Yaşında Bir Çocuk”

Ve “Dünya Anne Şarkıları”, o da aslında bir 100. yıl projesi, kadın şairlerimizi bestelediğim, bu “ilk 100 yılı” kadın şairlerin anlattığı…) Marş 2 dakika 20 saniye. Tekrarı ile 4.40 sürüyor, sözleri değerli şair Ayten Mutlu’ya ait.' notuyla başlayan paylaşımında Norm Ender'in 'Parla' adlı 100. yıl marşına gönderme yaptı.

Fazıl Say, sözlerine bir sitemle devam etti: "Çıktığı 23 Nisan gününde başlayan; tarihte bir müzik eserine görülmemiş bir şiddette uyguladığınız bir saldırı, hakaret ve eleştiri yağmuru ile, bu işi çok ama çok kırıcı bir noktaya vardırmıştınız. Kimin umurunda?"

Fazıl Say, sözlerine bir sitemle devam etti: "Çıktığı 23 Nisan gününde başlayan; tarihte bir müzik eserine görülmemiş bir şiddette uyguladığınız bir saldırı, hakaret ve eleştiri yağmuru ile, bu işi çok ama çok kırıcı bir noktaya vardırmıştınız. Kimin umurunda?"

Say, partisyonunu ve kayıdını özenle hazırladım diyerek sözlerini açıkladığı '100. Yıl Marşı' hakkında 'Biliyorum siz Marşı komple reddediyorsunuz.' diyerek 'kimin umurunda?' siteminde bulundu. İşte, Fazıl Say'ın o notu:  

“Ver Elini” diyen bir Marş bu.

Kendi toplumumuzdaki bölünmüşlüklere “Ver Elini” diyen, gelecek yüzyıllara “ver elini nice nice yüzyıllara” diyen,

Dünyaya, diğer ülkelere, insanlara kardeşçe “Ver Elini” diyen, doğaya diyen, müziğe, yaşamaya, şiire “ver elini”diyen.

“Göğün mavi şimşeği Ata’mın gözlerinde” sözleri ile Türkiye’nin kurucusu Atatürk’ü saygıyla, hayranlıkla anan..

Bu marşımı ben bu şekilde ele aldım.

Partisyonunu ve kayıdını özenle hazırladım.

Biliyorum siz Marşı komple reddediyorsunuz.

Çıktığı 23 Nisan gününde başlayan; tarihte bir müzik eserine görülmemiş bir şiddette uyguladığınız bir saldırı, hakaret ve eleştiri yağmuru ile, bu işi çok ama çok kırıcı bir noktaya vardırmıştınız.

Kimin umurunda?

Kim durabilir çoğunluğun sesi kasırgasının önünde??

Kim?'

Ünlü piyanistin paylaşımında rapçi Norm Ender'in 'Parla' isimli 100. yıl marşına da gönderme vardı: "Influencerların öndeliğinde, çoğunluğun sesi seçimi"

Ünlü piyanistin paylaşımında rapçi Norm Ender'in 'Parla' isimli 100. yıl marşına da gönderme vardı: "Influencerların öndeliğinde, çoğunluğun sesi seçimi"

Fazıl Say, yeni yıl paylaşımında Norm Ender'in 'Parla' adlı 100. yıl marşına da marşın dinleyenlerine de tepki gösterdi. İşte, ünlü müzisyen ve piyanistin o ifadeleri:

'kendinize ait hissettiğiniz repçinin vatan-millet-sakarya marşını da bulmuşsunuz, iyi etmişsiniz. “En iyi” yi bulan, “en” diyen, bir topluluğun, gülünç “influencer”ların öndeliğinde, “çoğunluğun sesi seçimi”. Kim ne desin?

Önden buyursun..

Konjüktürdür…

Ama; Sıradaki eseri 7. Senfonisi değildir.

Sanat?

Sanat mı?

Elbet “Hükmen mağlubuz”,

emeğe tokat,

yeteneğe tekme,

ideolojiye hakaret..

Vardığımız nokta bu oldu…

Türkiye’yi iyisi ve kötüsü, doğrusu ve yanlışı, acısı ve tatlısı ile düşünen, ele alan biriyim.

şu iyi değil,

tüm gerçek sanatçılarını sindiren, sineye çeken, ezen, düşünceleri engelleyen, yasaklayan, reddeden , döven bir toplum oluştu,

bu noktaya vardık çoktan,

ve maalesef, bunu bile artık “normal kabul eden” bir toplum olduk.

Kötü bu…'

2023'ün 'kıdemli' hatırası olarak değerlendirdiği '100. Yıl Marşı' için "100. Yıl marşı En çok dayak yeme dünya rekoru." ifadeleriyle mesajına son verdi.

2023'ün 'kıdemli' hatırası olarak değerlendirdiği '100. Yıl Marşı' için "100. Yıl marşı En çok dayak yeme dünya rekoru." ifadeleriyle mesajına son verdi.

'Kendi yolunda biriyim, eserlerim, alnımın teridir, yüreğimden gelendir, olduğu yerde duruyor.

2023’ün “kıdemli” hatırası…

100. Yıl marşı

En çok dayak yeme dünya rekoru.

Dinleyelim yılın son gününde'

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İşte, Fazıl Say'ın Instagram hesabı üzerinden yaptığı o paylaşım...

Dinlemek İsteyenler İçin Fazıl Say'ın 100. Yıl Marşı

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