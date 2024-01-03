Fazıl Say'dan Norm Ender Eleştirisi "100. Yıl Marşı En Çok Dayak Yeme Dünya Rekoru!"

Say, partisyonunu ve kayıdını özenle hazırladım diyerek sözlerini açıkladığı '100. Yıl Marşı' hakkında 'Biliyorum siz Marşı komple reddediyorsunuz.' diyerek 'kimin umurunda?' siteminde bulundu. İşte, Fazıl Say'ın o notu:

“Ver Elini” diyen bir Marş bu.

Kendi toplumumuzdaki bölünmüşlüklere “Ver Elini” diyen, gelecek yüzyıllara “ver elini nice nice yüzyıllara” diyen,

Dünyaya, diğer ülkelere, insanlara kardeşçe “Ver Elini” diyen, doğaya diyen, müziğe, yaşamaya, şiire “ver elini”diyen.

“Göğün mavi şimşeği Ata’mın gözlerinde” sözleri ile Türkiye’nin kurucusu Atatürk’ü saygıyla, hayranlıkla anan..

Bu marşımı ben bu şekilde ele aldım.

Partisyonunu ve kayıdını özenle hazırladım.

Biliyorum siz Marşı komple reddediyorsunuz.

Çıktığı 23 Nisan gününde başlayan; tarihte bir müzik eserine görülmemiş bir şiddette uyguladığınız bir saldırı, hakaret ve eleştiri yağmuru ile, bu işi çok ama çok kırıcı bir noktaya vardırmıştınız.

Kimin umurunda?

Kim durabilir çoğunluğun sesi kasırgasının önünde??

Kim?'