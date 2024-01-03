Afra Saraçoğlu'nun da Katıldığı Kırmızı Çorap Modası Bu Sefer Yüzleri Güldürdü: Akıllara Mert Ramazan Geldi

Yalı Çapkını dizisiyle başarı basamaklarını hızlıca tırmanan Afra Saraçoğlu sık konuşulan isimlerden biri bildiğimiz gibi. Ünlü oyuncu kırmızı çorap modasını ucundan eteğinden de olsa yakaladı ve sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Detaylar içeriğimizde👇