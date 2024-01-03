Afra Saraçoğlu'nun da Katıldığı Kırmızı Çorap Modası Bu Sefer Yüzleri Güldürdü: Akıllara Mert Ramazan Geldi
Afra Saraçoğlu'nun da Katıldığı Kırmızı Çorap Modası Bu Sefer Yüzleri Güldürdü: Akıllara Mert Ramazan Geldi
Yalı Çapkını dizisiyle başarı basamaklarını hızlıca tırmanan Afra Saraçoğlu sık konuşulan isimlerden biri bildiğimiz gibi. Ünlü oyuncu kırmızı çorap modasını ucundan eteğinden de olsa yakaladı ve sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Güzelliğiyle, oyunculuğuyla ve aşk hayatıyla dilimizden düşüremediğimiz Afra Saraçoğlu'nu çoğumuz tanıyoruz.
"Yalı Çapkını" dizisiyle ekranlara dönen, reytingleriyle ortalığı kasıp kavuran ve aralarında aşk iddiaları çıkan ikili Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i duymuşsunuzdur.
Mert Yazıcoğlu ile devam eden 4 yıllık ilişkisini "kıskançlık" sorunu yüzünden tek hamlede bitirmişti güzel oyuncu.
Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflar ve kombinlerle de ilgi odağı olmaya gönül vermiş oyuncunun giydiklerine çokça yorum yapılıyor.
Son paylaştığı fotoğraflarla, kırmızı çorap modasını ucundan eteğinden yakaladı ve kırmızı ayakkabılarıyla tamamladığı kombinini sevenleriyle paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Aylar sonra paylaşımını Mert Ramazan Demir de beğenince altına yorum yağdı, gelin birlikte bakalım👇
1.
2.
3.
İçeriğin Devamı Aşağıda
4.
5.
6.
7.
8.
İçeriğin Devamı Aşağıda
9.
10.
11.
12.
13.
İçeriğin Devamı Aşağıda
14.
15.
16.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın