Korkutucu Açıklamalarıyla Olay Olmuştu: Aleyna Tilki'nin Hangi Bıçaklı Saldırıdan Bahsettiği Ortaya Çıktı
Korkutucu Açıklamalarıyla Olay Olmuştu: Aleyna Tilki'nin Hangi Bıçaklı Saldırıdan Bahsettiği Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem...
Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmiş ve ünlü isimlerin kendisini engellediğinden bahsetmişti. 'Yok olmamı istiyorlar' sözleriyle gündeme gelen Aleyna Tilki bu sefer de Cüneyt Özdemir'in programında yaptığı açıklamalar ile çok konuşuldu. Aleyna Tilki'nin programda bahsettiği bıçaklı saldırı olayının ne olduğu ise ortaya çıktı.
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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, son günlerde şarkılarından çok yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları ile gündemde.
Ünlü şarkıcı geçtiğimiz günlerde müzik sektörüne ve bazı ünlü isimlere dert yandığı bir video çekmiş ve müzik dünyasını sallamıştı.
Tilki'nin açıklamalarından sonra ortalık öyle bir karıştı ki Hadise'den İrem Derici'ye herkes bir laf atma yarışına girdi.
Aleyna Tilki, daha o açıklamaların etkisi geçmemişken bu sefer de Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş'ın YouTube'da yayınlanan programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Çarpıcı açıklamalarda bulunan Tilki, "Prodüktörümü 30 santim kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler, gözümün önünde bir tane adamın bacağı da koptu, sahneye bıçakla biri de atladı" açıklamalarıyla hepimizi şaşırttı.
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Aleyna Tilki'nin bu açıklamalarından sonra bahsedilen olayın ne olduğu dar ortaya çıktı.
2017 yılında Emrah Karaduman, Eskişehir'de bir eğlence merkezinde programa çıkmak için otelinden ayrılırken bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Karnından ve sırtından bıçaklanan Emrah Karaduman ile çalışan Aleyna Tilki ise gerçekleşen olay hakkında "Arkadaşlar her şey yolunda. Haberlerdeki abartılara inanmayın. Emrah'ın sağlık durumu gayet yerinde" açıklamasını yapmıştı.
Daha sonra Emrah Karaduman'ın Aleyna Tilki yüzünden bıçaklandığı ortaya çıkmıştı.
Karaduman'a saldıran kişi yakalandıktan sonra verdiği ifadede "Aleyna Tilki'ye platonik aşığım. O yüzden bıçakladım" cümleleriyle dikkat çekmişti.
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