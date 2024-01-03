Korkutucu Açıklamalarıyla Olay Olmuştu: Aleyna Tilki'nin Hangi Bıçaklı Saldırıdan Bahsettiği Ortaya Çıktı

Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar ile gündeme gelmiş ve ünlü isimlerin kendisini engellediğinden bahsetmişti. 'Yok olmamı istiyorlar' sözleriyle gündeme gelen Aleyna Tilki bu sefer de Cüneyt Özdemir'in programında yaptığı açıklamalar ile çok konuşuldu. Aleyna Tilki'nin programda bahsettiği bıçaklı saldırı olayının ne olduğu ise ortaya çıktı.

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