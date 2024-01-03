Marjinal Görüneceğim Diye Sıradan ve Komik Gözüken Hollywood Ünlülerinin Pozları Alay Konusu Oldu
Marjinal Görüneceğim Diye Sıradan ve Komik Gözüken Hollywood Ünlülerinin Pozları Alay Konusu Oldu
Birbirinden ünlü isimler ünlü bir dergi için kamera önüne geçti, birbirinden garip pozları ve kıyafetleri dalga konusu oldu. Detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
"2023'ün En İyi Performansı" sayısı için kamera karşısına geçen ünlülerin verdiği pozları sizin için derledik.Bu çekimdeki kareler telefon kullanarak ve uğraşılmamış şekilde yansıtılmayı amaçlamış.
Natalie Portman
Margot Robbie
Robert Downey Jr
Margot Robbie ve Ryan Gosling
İçeriğin Devamı Aşağıda
Zac Efron
Charles Melton
Bu ikonik karelere gelen birbirinden alaycı yorumlara birlikte bakalım...👇
1.
2.
İçeriğin Devamı Aşağıda
3.
4.
5.
6.
7.
İçeriğin Devamı Aşağıda
8.
9.
10.
11.
12.
İçeriğin Devamı Aşağıda
13.
14.
15.
16.
17.
İçeriğin Devamı Aşağıda
18.
19.
20.
21.
22.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda