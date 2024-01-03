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Marjinal Görüneceğim Diye Sıradan ve Komik Gözüken Hollywood Ünlülerinin Pozları Alay Konusu Oldu

Marjinal Görüneceğim Diye Sıradan ve Komik Gözüken Hollywood Ünlülerinin Pozları Alay Konusu Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 21:52

Birbirinden ünlü isimler ünlü bir dergi için kamera önüne geçti, birbirinden garip pozları ve kıyafetleri dalga konusu oldu. Detaylar içeriğimizde👇

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"2023'ün En İyi Performansı" sayısı için kamera karşısına geçen ünlülerin verdiği pozları sizin için derledik.Bu çekimdeki kareler telefon kullanarak ve uğraşılmamış şekilde yansıtılmayı amaçlamış.

Natalie Portman

Natalie Portman

Margot Robbie

Margot Robbie

Robert Downey Jr

Robert Downey Jr

Margot Robbie ve Ryan Gosling

Margot Robbie ve Ryan Gosling
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Zac Efron

Zac Efron

Charles Melton

Charles Melton

Bu ikonik karelere gelen birbirinden alaycı yorumlara birlikte bakalım...👇

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