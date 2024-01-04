Verdiği Kilolarla Değişime Adeta Kafa Atan Christina Aguilera'nın Sırrı Ortaya Çıktı!

Christina Aguilera, özellikle 2000'li yıllarda pop müziğin önde gelen isimlerindendi. Bir süredir ortalıkta görülmeyen isim, son olarak Los Angeles'da sahne aldı. Tam 18 kilo verdiği ortaya çıkan ünlü ismin değişimi herkesin dikkatini çekerken, nasıl kilo verdiği ise merak konusu oldu!