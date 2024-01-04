Verdiği Kilolarla Değişime Adeta Kafa Atan Christina Aguilera'nın Sırrı Ortaya Çıktı!
Verdiği Kilolarla Değişime Adeta Kafa Atan Christina Aguilera'nın Sırrı Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Christina Aguilera, özellikle 2000'li yıllarda pop müziğin önde gelen isimlerindendi. Bir süredir ortalıkta görülmeyen isim, son olarak Los Angeles'da sahne aldı. Tam 18 kilo verdiği ortaya çıkan ünlü ismin değişimi herkesin dikkatini çekerken, nasıl kilo verdiği ise merak konusu oldu!
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Grammy ödüllü Christina Aguilera, pop müziğin önde gelen isimlerindendi.
Aguilera, geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajlarında zayıf olmaktan nefret ettiğini belirtmişti.
Geçtiğimiz günlerde uzun bir aranın ardından Los Angeles'da sahne alan Christina Aguilera ise yaşadığı değişimle şaşırttı!
Oğlunun doğumundan sonra yaklaşık 20 kilo veren Christina Aguilera'nın sırrı ise gökkuşağı diyetinde, yani sağlıklı ve dengeli beslenmede saklı!
Ünlü isim, sağlıklı beslenmesinin yanısıra sporuna da oldukça dikkat ediyor.
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"Çok zayıf olmak, çok kilolu olmak...Hangi tarafta olursam olayım eleştirildim!"
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