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Verdiği Kilolarla Değişime Adeta Kafa Atan Christina Aguilera'nın Sırrı Ortaya Çıktı!

Verdiği Kilolarla Değişime Adeta Kafa Atan Christina Aguilera'nın Sırrı Ortaya Çıktı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.01.2024 - 15:03

Christina Aguilera, özellikle 2000'li yıllarda pop müziğin önde gelen isimlerindendi. Bir süredir ortalıkta görülmeyen isim, son olarak Los Angeles'da sahne aldı. Tam 18 kilo verdiği ortaya çıkan ünlü ismin değişimi herkesin dikkatini çekerken, nasıl kilo verdiği ise merak konusu oldu!

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
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Grammy ödüllü Christina Aguilera, pop müziğin önde gelen isimlerindendi.

Grammy ödüllü Christina Aguilera, pop müziğin önde gelen isimlerindendi.
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Amerikalı ünlü şarkıcı, kariyerine başladığı ilk yıllarda minyon bir fiziğe sahipti. Britney Spears ile yan yana gördüğümüz ünlü isim, sık sık Spears'a benzetiliyordu. 

Fakat daha sonra Christina Aguilera'nın fiziği oldukça değişti.

Aguilera, geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajlarında zayıf olmaktan nefret ettiğini belirtmişti.

Aguilera, geçtiğimiz yıllarda verdiği röportajlarında zayıf olmaktan nefret ettiğini belirtmişti.

Minyon tipini çok fazla sevmediğini itiraf eden ünlü isim, yeni kıvrımlarını ise sevdiğini itiraf etmişti. 

Daha sonraki yıllarda ise zaman zaman kilo aldığı zaman zaman kilo verdiği dönemler oldu Aguilera'nın.

Geçtiğimiz günlerde uzun bir aranın ardından Los Angeles'da sahne alan Christina Aguilera ise yaşadığı değişimle şaşırttı!

Geçtiğimiz günlerde uzun bir aranın ardından Los Angeles'da sahne alan Christina Aguilera ise yaşadığı değişimle şaşırttı!

Çünkü Christina Aguilera tam 18 kilo vermişti. Uzun bir aranın ardından seyirci karşısına çıkan ünlü isim, sadece verdiği kiloyla, değişen fiziğiyle değil, değişen tarzıyla da dikkatleri çekti.

Oğlunun doğumundan sonra yaklaşık 20 kilo veren Christina Aguilera'nın sırrı ise gökkuşağı diyetinde, yani sağlıklı ve dengeli beslenmede saklı!

Oğlunun doğumundan sonra yaklaşık 20 kilo veren Christina Aguilera'nın sırrı ise gökkuşağı diyetinde, yani sağlıklı ve dengeli beslenmede saklı!

Christina Aguilera, gökkuşağı diyetine uyduğunu, yani her renk ve çeşitten sebze ve meyveye ağırlık verdiğini açıklamıştı. 

Sıkı bir diyet uygulamak yerine öğünlerinde çeşitliliğe önem verdiğini söyleyen isim, şekerli gıdalardan uzak durmaya çalıştığını duyurmuştu.

Ünlü isim, sağlıklı beslenmesinin yanısıra sporuna da oldukça dikkat ediyor.

Ünlü isim, sağlıklı beslenmesinin yanısıra sporuna da oldukça dikkat ediyor.

Daily Mail'in haberine göre Aguilera, yoga, boks, kuvvet antrenmanaları gibi farklı dallarda egzersizler yapmaya çalışıyor. Sağlıksız ürünlerden uzak durmaya çalışan, şekerli gıdaları hayatında çıkaran, sebze ve meyve tüketimine önem veren ünlü ismin değişimi ise oldukça dikkat çekici!

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"Çok zayıf olmak, çok kilolu olmak...Hangi tarafta olursam olayım eleştirildim!"

"Çok zayıf olmak, çok kilolu olmak...Hangi tarafta olursam olayım eleştirildim!"

Sağlıklı olmak bir yana, insanları kilolarından ötürü yargılamaktan ne zaman vazgeçiriz? 

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