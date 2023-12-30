Rihanna'nın Çocuğunun İlk Fotoğrafından Kirasını Ödemeyen Cardi B'ye Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti
Rihanna'nın Çocuğunun İlk Fotoğrafından Kirasını Ödemeyen Cardi B'ye Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti
2023'ün son haftasında yine beraberiz! Koca bir yılı geride bırakmaya hazırlandığımız bugünlerde, yabancı magazin gıybeti de oldukça hareketli.
Hazırsanız yılın son mini dünya turuna başlayalım.
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