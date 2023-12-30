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Rihanna'nın Çocuğunun İlk Fotoğrafından Kirasını Ödemeyen Cardi B'ye Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti

Rihanna'nın Çocuğunun İlk Fotoğrafından Kirasını Ödemeyen Cardi B'ye Haftalık Yabancı Magazin Gıybeti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.12.2023 - 21:14

2023'ün son haftasında yine beraberiz! Koca bir yılı geride bırakmaya hazırlandığımız bugünlerde, yabancı magazin gıybeti de oldukça hareketli. 

Hazırsanız yılın son mini dünya turuna başlayalım.

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2023 yılını hamilelikle geçiren Rihanna, geçtiğimiz günlerde iki çocuğuyla birlikte görüntülendi!

2023 yılını hamilelikle geçiren Rihanna, geçtiğimiz günlerde iki çocuğuyla birlikte görüntülendi!

Rihanna, Asap Rocky ve iki oğluyla birlikte görüntülendi. Yeni doğan oğlu Rose ilk defa objektiflere yakalanan ünlü çiftin oğullarıyla geçirdikleri keyifli vakit birçok yorum aldı.

Detaylar için;

Cardi B de olsan kirada oturmak evrensel bir problem!

Cardi B de olsan kirada oturmak evrensel bir problem!

Dünyaca ünlü şarkıcı Cardi B'nin başı kirasını ödememesi ve evde hasar bırakması nedeniyle ev sahibi ile derde girdi.

Detaylar;

Kanye West cephesinde ise tuhaflıkların ardı arkası kesilmiyor!

Kanye West cephesinde ise tuhaflıkların ardı arkası kesilmiyor!

Bu fotoğrafı ilk bakışta anlamlandırmakta zorlanmış olabilirsiniz. Görmüş olduğunuz çoraplar aslında birer ayakkabı! 

Kanye West yeni çıkarttığı çoraba benzeyen ve katlanabilen ayakkabısıyla sosyal medyada linç edildi.

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Kanye West ile ilgili bir iddiamız daha var!

Kanye West ile ilgili bir iddiamız daha var!

Kanye West, Bianca Censori ile hayatını birleştirdi biliyorsunuz ki. Kulisten sızan bazı bilgilere göre West, 1 senelik evliliğin ardından hamile kalamadığı için karısı Bianca'yı suçluyormuş! 

Kanye West, hamilelik mevzusunu epey bi' kafasına takmış gibi görünüyor.

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Ariana Grande ise uğruna evliliğini bitirdiği ilişkisini artık saklamıyor!

Ariana Grande ise uğruna evliliğini bitirdiği ilişkisini artık saklamıyor!

Ariana Grande'nin adı Ethan Slater ile anılmaya başlanmış, daha sonra çiftin beraber olduğu ortaya çıkmıştı. Öyle ki bu ilişki için iki taraf da eşlerinden boşandı. 

Artık yeni çiftimiz, ilişkilerini gizleme gereği duymuyor!

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Noel kutlaması için ailesiyle bir araya gelen Justin Bieber ise annesinin gölgesinde kaldı!

Noel kutlaması için ailesiyle bir araya gelen Justin Bieber ise annesinin gölgesinde kaldı!

Bieber'ın annesini gördüğünüzde, 'ablası mı?' diye düşünme ihtimaliniz oldukça fazla.

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Stranger Things dizisiyle yıldızı parlayan Millie Bobby Brown, Aralık ayında değilmişiz gibi yaptığı bikinili paylaşımla herkesi kıskandırdı!

Stranger Things dizisiyle yıldızı parlayan Millie Bobby Brown, Aralık ayında değilmişiz gibi yaptığı bikinili paylaşımla herkesi kıskandırdı!

Eşinden bu fotoğraflara övgü dolu bir yorum da geldi...

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Khloe Kardashian ise Kylie Jenner'a tokat attığı videoyu paylaştı!

Khloe Kardashian ise Kylie Jenner'a tokat attığı videoyu paylaştı!

Videoyu izleyin efendim, yorum sizin...

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Geçen haftaya göz atmak için;

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