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Rihanna ve Asap Rocky Çifti Çocukları ile Objektiflere Yakalandı, Riot Rose ve RZA Kalpleri Eritti!

Rihanna ve Asap Rocky Çifti Çocukları ile Objektiflere Yakalandı, Riot Rose ve RZA Kalpleri Eritti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 23:19

Rihanna, Asap Rocky ve iki oğluyla birlikte görüntülendi. Yeni doğan oğlu Rose ilk defa objektiflere yakalandı, ünlü çiftin oğullarıyla geçirdikleri keyifli vakit birçok yorum aldı. Detaylar içeriğimizde👇

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Ünlüler dünyasının en ikonik çiftlerinden olan Asap Rocky ve Rihanna 2013'ten beri birlikte olan ilişkilerini tüm dünyanın gözleri önünde yaşayan ikililerden biri.

Ünlüler dünyasının en ikonik çiftlerinden olan Asap Rocky ve Rihanna 2013'ten beri birlikte olan ilişkilerini tüm dünyanın gözleri önünde yaşayan ikililerden biri.

2023 senesinin Şubat ayında Amerikan Futbolu Ligi, Super Bowl şovunda sahneye çıkan Rihanna, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.

2023 senesinin Şubat ayında Amerikan Futbolu Ligi, Super Bowl şovunda sahneye çıkan Rihanna, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.

2022 yılında ilk annelik deneyimini yaşayan Rihanna, Rza isimli oğlunu kucağına almıştı.

2022 yılında ilk annelik deneyimini yaşayan Rihanna, Rza isimli oğlunu kucağına almıştı.

Ünlü şarkıcı ve rapçinin geçtiğimiz Ağustos ayında Riot Rose Mayes isimli ikinci oğulları dünyaya geldi.

Ünlü şarkıcı ve rapçinin geçtiğimiz Ağustos ayında Riot Rose Mayes isimli ikinci oğulları dünyaya geldi.

Ünlü çiftimiz ve küçük çocukları Aspen'de tatil alışverişi yaparken magazine yakalandı ve ortaya bu tatlı görüntüler çıktı👇

Ünlü çiftimiz ve küçük çocukları Aspen'de tatil alışverişi yaparken magazine yakalandı ve ortaya bu tatlı görüntüler çıktı👇
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İşte çiftimizin ikinci oğulları Riot Rose👇

İşte çiftimizin ikinci oğulları Riot Rose👇

Riot Rose'un küçük abisi Rza 👇

Riot Rose'un küçük abisi Rza 👇

Annelik bir insana bu kadar yakışır👇

Annelik bir insana bu kadar yakışır👇

Rihanna ve küçük bebiş Riot Rose'un benzerliği 👇

Rihanna ve küçük bebiş Riot Rose'un benzerliği 👇

Yorumlara birlikte bakalım👇

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