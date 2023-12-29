Kaos Kadın İrem Derici Bu Sefer de Ayla Çelik ile Tartıştı: "Açgözlülük Yapmayana Canım Feda"

'Ve seneyi “Ex’ten Next” isimli akustik albümümün son şarkısı “SEVMEK BİZİM İŞİMİZ” ile kapatıyoruz, bu gece yayındayız! Klibi deli saçması çünkü 10 şarkılık çekimin son klibi ve herkesin kafalar bi’ dünya üzerinize afiyet 😂

“Sabıka Kaydı” albümümde klipsiz kaldığına en çok üzüldüğüm şarkılardan biriydi, bu haliyle iyice inanılmaz bi’ şey oldu!

2023’ü bununla kapatıyoruz, sonumuz hayır ola 🫠 Albümde aç gözlülük yapmayan bütün besteci, söz yazarı dostlarıma ölene kadar canım feda… Sadece hayvan barınaklarına yardım yapmamı rica eden muazzam insanlar var bu albümde ❤️

İyi ki siz be!'