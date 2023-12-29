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Kaos Kadın İrem Derici Bu Sefer de Ayla Çelik ile Tartıştı: "Açgözlülük Yapmayana Canım Feda"

Kaos Kadın İrem Derici Bu Sefer de Ayla Çelik ile Tartıştı: "Açgözlülük Yapmayana Canım Feda"

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 20:24

Biliyorsunuz bu ara kaos denildiğinde akıllara ilk İrem Derici geliyor. 'Manav' kod adlı göndermelerden sonra İrem Derici bu sefer de meslektaşı Ayla Çelik'e 'açgözlü' yakıştırmasında bulundu. Ayla Çelik'ten cevap ise gecikmedi. 

Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Her şarkısıyla pop dünyasını sallayan başarılı şarkıcı İrem Derici'yi hepimiz tanıyoruz.

Her şarkısıyla pop dünyasını sallayan başarılı şarkıcı İrem Derici'yi hepimiz tanıyoruz.

Kendisi biraz deli biraz dolu çokça da dobra biliyorsunuz.

Kendisi biraz deli biraz dolu çokça da dobra biliyorsunuz.

Geçtiğimiz günlerde Derici, Kral Müzik YouTube kanalında Serhat Tekin'in konuğu olmuş ve "manav" kod ismiyle anlattığı hikayede gündeme bomba gibi bir dedikodu bırakmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Derici, Kral Müzik YouTube kanalında Serhat Tekin'in konuğu olmuş ve "manav" kod ismiyle anlattığı hikayede gündeme bomba gibi bir dedikodu bırakmıştı.

Detayları burada anlatmıştık 👇🏼

Kaos kadın İrem Derici, geçtiğimiz saatlerde ise başka bir bombayı magazin gündemine saldı.

Kaos kadın İrem Derici, geçtiğimiz saatlerde ise başka bir bombayı magazin gündemine saldı.

Derici, son videosunda seneyi Sevmek Bizim İşimiz isimli şarkısıyla kapattığını takipçileriyle paylaştı ve videosuna şu notları düştü:

Derici, son videosunda seneyi Sevmek Bizim İşimiz isimli şarkısıyla kapattığını takipçileriyle paylaştı ve videosuna şu notları düştü:

'Ve seneyi “Ex’ten Next” isimli akustik albümümün son şarkısı “SEVMEK BİZİM İŞİMİZ” ile kapatıyoruz, bu gece yayındayız! Klibi deli saçması çünkü 10 şarkılık çekimin son klibi ve herkesin kafalar bi’ dünya üzerinize afiyet 😂 

“Sabıka Kaydı” albümümde klipsiz kaldığına en çok üzüldüğüm şarkılardan biriydi, bu haliyle iyice inanılmaz bi’ şey oldu! 

2023’ü bununla kapatıyoruz, sonumuz hayır ola 🫠 Albümde aç gözlülük yapmayan bütün besteci, söz yazarı dostlarıma ölene kadar canım feda… Sadece hayvan barınaklarına yardım yapmamı rica eden muazzam insanlar var bu albümde ❤️ 

İyi ki siz be!'

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Ünlü şarkıcının açıklamasındaki "Albümde aç gözlülük yapmayan bütün besteci, söz yazarı dostlarıma ölene kadar canım feda… " cümleleri dikkat çekti.

Ünlü şarkıcının açıklamasındaki "Albümde aç gözlülük yapmayan bütün besteci, söz yazarı dostlarıma ölene kadar canım feda… " cümleleri dikkat çekti.

"Bu sözler kime?" diye merak ediyorsanız durun kaosumuz daha bitmedi! Çünkü Derici'nin bu sert açıklamaları meslektaşı Ayla Çelik'eymiş.

"Bu sözler kime?" diye merak ediyorsanız durun kaosumuz daha bitmedi! Çünkü Derici'nin bu sert açıklamaları meslektaşı Ayla Çelik'eymiş.

E Ayla Çelik durur mu efendim hemen yapıştırdı cevabı!

E Ayla Çelik durur mu efendim hemen yapıştırdı cevabı!

Ayla Çelik, İrem Derici'ye "Ben ve benim gibi besteci arkadaşlarım sayesinde o konserlere çıkıyorsun" cümleleriyle çıkıştı.

Ayla Çelik, İrem Derici'ye "Ben ve benim gibi besteci arkadaşlarım sayesinde o konserlere çıkıyorsun" cümleleriyle çıkıştı.

Bu kaos burada bitmeyecek gibi görünüyor! İrem Derici'den yeniden bir yanıt gelecek mi hepimiz merakla bekliyoruz.

Bu kaos burada bitmeyecek gibi görünüyor! İrem Derici'den yeniden bir yanıt gelecek mi hepimiz merakla bekliyoruz.

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