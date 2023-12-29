Kaos Kadın İrem Derici Bu Sefer de Ayla Çelik ile Tartıştı: "Açgözlülük Yapmayana Canım Feda"
Kaos Kadın İrem Derici Bu Sefer de Ayla Çelik ile Tartıştı: "Açgözlülük Yapmayana Canım Feda"
Biliyorsunuz bu ara kaos denildiğinde akıllara ilk İrem Derici geliyor. 'Manav' kod adlı göndermelerden sonra İrem Derici bu sefer de meslektaşı Ayla Çelik'e 'açgözlü' yakıştırmasında bulundu. Ayla Çelik'ten cevap ise gecikmedi.
Gelin detaylara birlikte bakalım!
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Her şarkısıyla pop dünyasını sallayan başarılı şarkıcı İrem Derici'yi hepimiz tanıyoruz.
Kendisi biraz deli biraz dolu çokça da dobra biliyorsunuz.
Geçtiğimiz günlerde Derici, Kral Müzik YouTube kanalında Serhat Tekin'in konuğu olmuş ve "manav" kod ismiyle anlattığı hikayede gündeme bomba gibi bir dedikodu bırakmıştı.
Kaos kadın İrem Derici, geçtiğimiz saatlerde ise başka bir bombayı magazin gündemine saldı.
Derici, son videosunda seneyi Sevmek Bizim İşimiz isimli şarkısıyla kapattığını takipçileriyle paylaştı ve videosuna şu notları düştü:
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Ünlü şarkıcının açıklamasındaki "Albümde aç gözlülük yapmayan bütün besteci, söz yazarı dostlarıma ölene kadar canım feda… " cümleleri dikkat çekti.
"Bu sözler kime?" diye merak ediyorsanız durun kaosumuz daha bitmedi! Çünkü Derici'nin bu sert açıklamaları meslektaşı Ayla Çelik'eymiş.
E Ayla Çelik durur mu efendim hemen yapıştırdı cevabı!
Ayla Çelik, İrem Derici'ye "Ben ve benim gibi besteci arkadaşlarım sayesinde o konserlere çıkıyorsun" cümleleriyle çıkıştı.
Bu kaos burada bitmeyecek gibi görünüyor! İrem Derici'den yeniden bir yanıt gelecek mi hepimiz merakla bekliyoruz.
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