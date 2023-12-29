Murat Boz’un O Ses Pozundan Ece Seçkin’in Yılbaşı Kutlamasına Ünlülerin 29 Aralık Instagram Paylaşımları
Murat Boz’un O Ses Pozundan Ece Seçkin’in Yılbaşı Kutlamasına Ünlülerin 29 Aralık Instagram Paylaşımları
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Hadise’den yeni poz.
Cemal Can Canseven gün batımını izliyor.
Ece Seçkin ve ailesinden erken yeni yıl kutlaması.
Pelin Akil.
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Hande Erçel’den uçak pozu.
Kerimcan Durmaz ve Samet Liçina, çekimlerden…
Melis İşiten’den ayna pozu.
Murat Boz, O Ses Türkiye çekimlerinden.
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