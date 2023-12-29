Mazgallarda İnce Topuklularla Yürüme Ustası Olan Rihanna Bebeğinin Öğününü Yanında Taşıyan Anneye Evrildi
Mazgallarda İnce Topuklularla Yürüme Ustası Olan Rihanna Bebeğinin Öğününü Yanında Taşıyan Anneye Evrildi
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Yaptığından giydiğine her şeyiyle hit olan dünyaca ünlü güzel şarkıcı Rihanna'yı hepimiz tanıyoruz.
Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında ilk çocukları RZA'yı kucaklarına alan Asap Rocky ve Rihanna çifti müjdeli haberi sevenlerine vermişti.
İkinciye hamile olan Rihanna, Ağustos ayında çocuğunu kucağına almış ve sevenlerinin artık şarkıcının çocuk değil müzik yap eleştirilerine maruz kalmıştı.
Rihanna ve çekirdek ailesi objektiflere mutlu mesut yakalanmaya başladılar bile.
Geçtiğimiz gün Asap Rocky ile Aspen'e tatil alışverişe giden ünlü şarkıcı kameralara böyle yakalandı.
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İki oğulları Rza ve Rose ile birlikte görülen çift hayranlarından çok sayıda güzel yorum aldı.
Ayrıca, Rihanna'nın elindeki mama kabı ve rahat kıyafeti sevenlerine ailesine ve annelik müessesine ne kadar bağlı olduğunu göstermiş oldu adeta.
İncecik topuklularla mazgallarda yürüyen Rihanna'dan elinde mama kabıyla ve rahat tarzıyla tam anlamıyla kendini anneliğe kaptıran Rihanna'ya...
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Yorumlara birlikte bakalım👇
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1. Korkunç
2. Düşüp dişlerini kıracak. Bağla şu ayakkabı bağcıklarını 😂
3. Rihanna çok güzel 🙌
4. Ne kadar güzel bir aile❤️
5. Uyumlu ayakkabılar 😍😍 ne çift ama 🫶🏼🫶🏼
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6. O çok güzel.
7. Yine mi hamile?😍
8. Bu fotoğrafların bu kadar inanılmaz olduğuna inanamıyorum.
9. İkinci fotoğraf benim ve bebeğimin doğum iznindeyken günlük amazon paketimi almak için posta kutusuna giderken çekilmiş bir fotoğrafımız gibi adeta.
10. aman tanrım yüzü 😍 çok sevimli
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11. Bu çocuk Tanrı'nın kendisi için ne yaptığını bilmiyor
12. O bizim annelerimiz gibi güzel bir anne ❤️❤️
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