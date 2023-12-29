29 Aralık'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
29 Aralık'ta Yaşanan Son Dakika Magazin Haberlerini ve Güncel Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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1. Geçtiğimiz aylarda 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı alan, birçok kişi tarafından ‘örnek çift’ olarak lanse edilen Mehmet Aslantuğ ve Arzun Onan’dan dönem dönem açıklamalar gelemeye devam ediyor. Mehmet Aslantuğ geçtiğimiz gün bir partide görüntülenince "Barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna flaş bir yanıt verdi.
2. Ünlü oyuncu Burak Özçivit ve kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen, mutlu evlilikleriyle hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor. 2. Sayfa programında Umut Ünver'in haberine göre ünlü çift, bir mobilya markasının yüzü oldu. Bu reklam anlaşmasından ikilinin kazandıkları ücret ise dudak uçuklattı.
3. Uzun süre özel yaşamını gizli tutmayı tercih eden Çağla Şıkel, Emre Altuğ'dan sonra ilk kez sevgilisi avukat Nail Gönenli ile kameralar önüne geçmişti. Hatta Çağla Şıkel, annesinin doğum gününe Nail Gönenli de katılınca çift için evlilik yakın denmişti. Geçtiğimiz günlerde ise çiftten üzen haber geldi. İkilinin 1 yıllık ilişkisi son buldu. Ayrılık haberlerinin ardından Çağla Şıkel, magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.
4. Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri olan, son dönemde de şarkılarından çok rahatsızlığı ve özel hayatıyla gündeme gelen şarkıcı Serdar Ortaç’tan bu defa kötü haber geldi. Ünlü şarkıcı ayağındaki rahatsızlık nedeniyle zor günler yaşadığını belirterek “Ayağımı kaybetme riskim var” dedi.
5. Binbir Gece dizisindeki Şehrazat karakteriyle hafızalara kazınan, şu anda da yaşamını Londra'da sürdüren Bergüzar Korel, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine içini döktü.
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6. Kara para akladığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Eylül Öztürk’ün paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. Eylül Öztürk, baktırdığı tarot falı sonrasında "Keyfim yerine geldi" açıklamasında bulundu. Tutuklanan Dilan Polat’ın da cezaevinde astroloğu ile görüşme yaptığı ortaya çıkmıştı.
7. Babalığıyla kalpleri eriten Kıvanç Tatlıtuğ'un geçtiğimiz saatlerde yayılan oğluyla ördek sevdiği video sosyal medya kullanıcılarına yine ve yeniden "Bize de nasip olur mu?" dedirtti!
8. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünden sızan videolar sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu! Bu sene ilk kez jüri koltuğunda oturan Meryem Uzerli'nin etrafında pervane olan Murat Boz çapkınlığıyla dillere fena düştü.
9. Özgü Namal 9 yıl aradan sonra Kızıl Goncalar ile TV ekranlarına dönmüş ve hayranlarını bu dönüşle çok sevindirmişti. Ancak Kızıl Goncalar daha 2 bölüm yayınlanmasına rağmen büyük ses getirdi ve izleyiciyi ikiye bölmekle kalmayıp RTÜK'ten rekor ceza yedi. Tüm bunları bir yana bırakıp çalışmaya devam eden ekip Özgü Namal'ın doğum gününü sette kutladı.
10. O Ses Yılbaşı programı gümbür gümbür geliyor! Bu yılbaşında jürilik yapacak isimlerden biri olan Ebru Gündeş, programa yarışmacı konuk olarak katılan eski sevgilisi Kerem Alışık'ı böyle dinledi.
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11. Ülkenin en sevilen ve beğenilen oyuncularından biri olan Aslı Enver, tazecik bir anne aynı zamanda. 2022 yılında iş insanı Berkin Bökbudak ile dünya evine giren Aslı Enver, kızı Elay ve eşi ile pozlarını Instagram hikayesinden paylaştı. Bu pozlara lütfen maşallah demeden bakmayın!
12. Kim Kardashian'la yollarını ayıran Kanye West, Bianca Censori ile hayatını birleştirdi. Kulisten sızan bazı bilgilere göre West, 1 senelik evliliğin ardından hamile kalamadığı için karısı Bianca'yı suçluyormuş! Kanye West, hamilelik mevzusunu epey bi' kafasına takmış gibi görünüyor.
13. O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümünden yeni görüntüler sızmaya devam ediyor. Bu sefer de Acun Ilıcalı'nın jüri koltuğunda ortama ayak uydurma şekli sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
14. Sabancı ailesinin her bir ferdi, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Bu isimlerin başında ise bebeklerini yeni kucaklarına alan Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı çifti geliyor. Nazlı Sabancı, eşi Hacı Sabancı ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Nazlı Sabancı, yaptığı paylaşımda özellikle ayaklarıyla ilgili çok sayıda yorum aldı.
15. Sosyal medya kullanıcıları Normal People dizisiyle yıldızı parlayan Paul Mescal'a kimlik krizi yaşatmaya ant içti! İrlandalı aktörü Karadenizlilere benzeten kullanıcıların birbirinden komik paylaşımları güldürdü.
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16. Dilan Polat'ın yakın dostu Sevim Alan, karıştığı kara para aklama ve vergi kaçırma iddialarına dair sessizliğini bozdu. Alan, bu tür suçlamalarla anılmasının ardından Show TV'ye ilk kez açıklama yaptı.
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