Hem İyi Baba Hem de Hayvansever: Kıvanç Tatlıtuğ Yeniden Kusursuzluğun Sözlükteki Karşılığı Olduğunu Kanıtladı
Hem İyi Baba Hem de Hayvansever: Kıvanç Tatlıtuğ Yeniden Kusursuzluğun Sözlükteki Karşılığı Olduğunu Kanıtladı
Babalığıyla kalpleri eriten Kıvanç Tatlıtuğ'un geçtiğimiz saatlerde yayılan oğluyla ördek sevdiği video sosyal medya kullanıcılarına yine ve yeniden 'Bize de nasip olur mu?' dedirtti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir dönem hepimizin biricik Behlül'ü olan Kıvanç Tatlıtuğ, yakışıklılığı, girdiği her rolü hakkıyla taşıması ve karizmasıyla gündemden hiç düşmeyen, her şeyiyle mükemmelliğin var olabileceğini kanıtlayan isimlerden biri.
Tüm bunların yanında 2016 yılında evlendiği eşi Başak Dizer'le uyumu, kendisine gösterdiği değer, duyduğu aşk ve romantik halleriyle de kalbimizi tam orta yerinden vuruyor kendisi.
Bir de yakın zamanda baba olduğu gerçeği var tabii! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in buram buram mutluluk ve huzur kokan evlilikleri 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandı biliyorsunuz!
O günden bu yana sık sık göremesek de sapsarı saçlarına birçok kez tanıklık ettiğimiz Kurt Efe ortalığı kasıp kavuruyor desek yeridir. Kurt Efe'nin tatlılığı ve babasına çeken genleri bir yana, Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni misyonu babalığa da ayrı bitiyoruz tabii.
Zaman zaman baba oğulun videoları ya da fotoğrafları sosyal medyaya sızıyor ve gündemin de tam ortasına oturuyor haliyle. Geçtiğimiz saatlerde yayılan ördek sevdikleri video da bunlardan biri. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Gelin, Kıvanç Tatlıtuğ'un oğluna hayvanseverlik aşıladığı video görünce "mükemmelliğin tarifi misin be adam?" demekten başka bir şey yapamayan sosyal medya kullanıcıları neler demiş beraber bakalım! 👇
2. 👇
3. 👇
4. 👇
5. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. 👇
7. 👇
8. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda