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Yeni Tarzı ve Paylaşımlarıyla Dikkat Çeken Bergüzar Korel'den 2024 Mesajı

Yeni Tarzı ve Paylaşımlarıyla Dikkat Çeken Bergüzar Korel'den 2024 Mesajı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
29.12.2023 - 10:47

Binbir Gece dizisindeki Şehrazat karakteriyle hafızalara kazınan, şu anda da yaşamını Londra'da sürdüren Bergüzar Korel, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine içini döktü.

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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan 41 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde dijital platformda yayınlanacak dizi projesi için imaj değişikliğine gitmişti.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan 41 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde dijital platformda yayınlanacak dizi projesi için imaj değişikliğine gitmişti.

Korel, yeni tarzını 'Ooups I did again😎' notuyla paylaşmıştı.

Tarzının yanı sıra açıklamaları ve paylaşımlarıyla da gündeme gelen Korel, 2024 için dileklerini ifade etti.

Tarzının yanı sıra açıklamaları ve paylaşımlarıyla da gündeme gelen Korel, 2024 için dileklerini ifade etti.

'İçimden bir sürü fotoğraf çekmek, bir sürü şey yazmak geliyor, ama sonra duruyorum, bakıyorum şevkim, hevesim yok.' diyen oyuncu, paylaşımında şunları yazdı 👇

"Utanç kaplıyor içimi"

"Utanç kaplıyor içimi"

'Bunca acı bunca kötülük bunca mutsuzluk varken kendi mutluluğumun peşinden gitmek aptallık,bencillik gibi geliyor,bir utanç kaplıyor içimi. Sonra diyorum acaba Allah’ın gücüne gider mi? Çocukken bir şeye üzülsem, kaygılansam, korksam hep böyle derdi büyüklerim. “Sus Allah’ın gücüne gider şükret”

" Allah’ım diyorum verdiğin her şeye bin şükür"

" Allah’ım diyorum verdiğin her şeye bin şükür"

'Allah bizi çok seviyorsa eğer benim kalbimi bilir diye düşünüyorum, ama sonra bi korkuyorum, Allah’ım diyorum verdiğin her şeye bin şükür,ne olur gücüne gitmesin,sağlıklı,mutlu,huzurlu bir yıl diliyorum sadece.

Ailem,evlatlarım tüm sevdiklerim,sevenlerim hep sağlıklı olsun.

Dünyada kim varsa şu an acı çeken acılarını hafiflet,masumları,çocukları,hayvanları koru sonsuz merhametinle sar..

Böyle işte..

Bu fotoğrafa da bu satırlar olmadı ama hislerim tam da bu şu anda.

2024 dilerim şefkatle gelirsin insanlığa lakin çok ihtiyacımız var buna.'

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