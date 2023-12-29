Yeni Tarzı ve Paylaşımlarıyla Dikkat Çeken Bergüzar Korel'den 2024 Mesajı
Yeni Tarzı ve Paylaşımlarıyla Dikkat Çeken Bergüzar Korel'den 2024 Mesajı
Binbir Gece dizisindeki Şehrazat karakteriyle hafızalara kazınan, şu anda da yaşamını Londra'da sürdüren Bergüzar Korel, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine içini döktü.
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Uzun zamandır ekranlardan uzak olan 41 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde dijital platformda yayınlanacak dizi projesi için imaj değişikliğine gitmişti.
Tarzının yanı sıra açıklamaları ve paylaşımlarıyla da gündeme gelen Korel, 2024 için dileklerini ifade etti.
"Utanç kaplıyor içimi"
" Allah’ım diyorum verdiğin her şeye bin şükür"
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