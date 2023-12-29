Yeni Tarzı ve Paylaşımlarıyla Dikkat Çeken Bergüzar Korel'den 2024 Mesajı

'Allah bizi çok seviyorsa eğer benim kalbimi bilir diye düşünüyorum, ama sonra bi korkuyorum, Allah’ım diyorum verdiğin her şeye bin şükür,ne olur gücüne gitmesin,sağlıklı,mutlu,huzurlu bir yıl diliyorum sadece.

Ailem,evlatlarım tüm sevdiklerim,sevenlerim hep sağlıklı olsun.

Dünyada kim varsa şu an acı çeken acılarını hafiflet,masumları,çocukları,hayvanları koru sonsuz merhametinle sar..

Böyle işte..

Bu fotoğrafa da bu satırlar olmadı ama hislerim tam da bu şu anda.

2024 dilerim şefkatle gelirsin insanlığa lakin çok ihtiyacımız var buna.'