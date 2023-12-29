Kanye West Modayı Katletmeye Devam Ediyor: Bu Sefer de Halis Muhlis Çorabı Ayakkabı Diye Yutturmaya Çalıştı
Kanye West Modayı Katletmeye Devam Ediyor: Bu Sefer de Halis Muhlis Çorabı Ayakkabı Diye Yutturmaya Çalıştı
Kanye West yeni çıkarttığı çoraba benzeyen ve katlanabilen ayakkabısıyla çok konuşuldu. Ürüne olumlu olumsuz birçok yorum geldi. Albüm çıkar artık diyen de oldu, ürünü kullanışlı bulan da. Detaylar içeriğimizde👇
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Ünlü rapçi Kanye West'i ya Kim Kardashian'dan ya şarkılarından ya da farklı tasarımlardaki ayakkabılarından duymuş olabilirsiniz.
Kanye West'in Kim Kardashian'dan 4 çocuğu olmuştu fakat kendisiyle yollarını ayırmıştı Amerikalı rapçi.
Ayrılık sonrası Bianca Censori ile bir birlikteliğe başlamıştı West. Bu ikili giydikleri kıyafetlerden ve gündeme geldikleri olaylardan sıkça konuşulur oldu.
Kanye West aynı zamanda moda tasarımcısı olarak da biliniyor. Kendisi farklı tasarımlardaki ayakkabılarla ilgi olmayı başaran bir isim. Görüldüğü gibi bu ayağındaki çorabımsı ayakkabıyı tüm yaz giyerek reklamını yapmıştı.
Dün paylaştığı görselle yeni çıkarttığı "Yeezy Pod" adlı ayakkabısını takipçileriyle paylaştı.
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Bu sözde ayakkabının 200 dolardan satışa çıkacağı haberi de gecikmedi.
Bir de bu açıdan bakalım👇
West'in paylaştığı hikayede gelen mesaj "Gelecek reklamlarda ürünleri kadınlara daha fazla hitap ettirmeliyiz. Gönderimden sonra 40 dakika içinde 1200'den fazla mesaj geldi. Yanıtların çoğu bunlar." şeklindeydi.
Yorumlara birlikte bakalım👇
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5. Bunlarla bileğimi burkacağımdan eminim.
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6. Albüm istedik ve o bize çorap verdi.
7. Ninja ayakkabıları
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12. İlk başta bunların ayakkabıya dönüşebilen kulaklıklar olduğunu düşünmüştüm 💀
13. Bazılarınızın konserlerden arabaya kadar yaptığı o mücadele yürüyüşünden çantanızda bunlar olması daha iyi. 🤌🏾 Bu bir yatırım. Vizyonu görüyorum!😂❤️
14. 200 dolarlık çorap 🧦? Daha fazla konuşmama gerek yok.
15. Bunlar topuklarınız çok acıdığında çantanıza koymak için mükemmel olurdu
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