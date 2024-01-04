Mehmet Ali Erbil'in Eski Sevgilisine Geri Dönmesine Daha da Eski Sevgilisi Nevide Çiçek'ten Gönderme!
Mehmet Ali Erbil'in Eski Sevgilisine Geri Dönmesine Daha da Eski Sevgilisi Nevide Çiçek'ten Gönderme!
Özel hayatıyla sık sık gündemimize gelen Mehmet Ali Erbil, son ilişki durumuyla kafaları bir hayli karıştırdı! En son sevgilisine evlilik teklif eden isim, daha sonra ayrılık kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde ise bu çiftin yeniden birlikte olduğunu öğrendik.
Bir ayrıl bir barış Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın yeniden barışmasına ise Erbil'in daha eski sevgilisinden gönderme geldi. Birazdan anlayacaksınız...
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Mehmet Ali Erbil, son olarak kendisinden 40 küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlilik kararı almıştı.
Sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlenme teklif eden Erbil, kısa süre sonra sevgilisinden ayrılma kararı almıştı.
Üstelik çift, ayrıldıktan sonra birbirleri hakkında birçok itirafta bulundu.
Bir ayrıl bir barış çift, bu kaoslu ayrılığın ardından yeni yılda yeniden beraber olduklarını duyurdu!
Fakat Mehmet Ali Erbil'in aşk hayatındaki kaos bunlarla ibaret değil!
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Nevide Çiçek, Erbil ve Ceylan'ın barışması üzerine "konuşturmayın beni lütfen" diyerek paylaşımlarda bulunmaya başladı.
"Hiç öpmeyelim canım biz sizi, yılan sevmiyoruz"
"Yemin ederim sadece gülerek izliyorum sizi. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin."
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