Mehmet Ali Erbil'in Eski Sevgilisine Geri Dönmesine Daha da Eski Sevgilisi Nevide Çiçek'ten Gönderme!

Özel hayatıyla sık sık gündemimize gelen Mehmet Ali Erbil, son ilişki durumuyla kafaları bir hayli karıştırdı! En son sevgilisine evlilik teklif eden isim, daha sonra ayrılık kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde ise bu çiftin yeniden birlikte olduğunu öğrendik.

Bir ayrıl bir barış Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın yeniden barışmasına ise Erbil'in daha eski sevgilisinden gönderme geldi. Birazdan anlayacaksınız...