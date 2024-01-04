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Mehmet Ali Erbil'in Eski Sevgilisine Geri Dönmesine Daha da Eski Sevgilisi Nevide Çiçek'ten Gönderme!

Mehmet Ali Erbil'in Eski Sevgilisine Geri Dönmesine Daha da Eski Sevgilisi Nevide Çiçek'ten Gönderme!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
04.01.2024 - 14:26

Özel hayatıyla sık sık gündemimize gelen Mehmet Ali Erbil, son ilişki durumuyla kafaları bir hayli karıştırdı! En son sevgilisine evlilik teklif eden isim, daha sonra ayrılık kararı almıştı. Geçtiğimiz günlerde ise bu çiftin yeniden birlikte olduğunu öğrendik. 

Bir ayrıl bir barış Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın yeniden barışmasına ise Erbil'in daha eski sevgilisinden gönderme geldi. Birazdan anlayacaksınız...

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Mehmet Ali Erbil, son olarak kendisinden 40 küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlilik kararı almıştı.

Mehmet Ali Erbil, son olarak kendisinden 40 küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlilik kararı almıştı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'i son zamanlarda kariyerinden çok ilişkisiyle gündemimizde. Nasıl olmasın ki? İlişkisini takip etmek bir hayli zor.

Sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlenme teklif eden Erbil, kısa süre sonra sevgilisinden ayrılma kararı almıştı.

Sevgilisi Gülseren Ceylan'a doğum gününde evlenme teklif eden Erbil, kısa süre sonra sevgilisinden ayrılma kararı almıştı.

Düğün hazırlıkları yaptığını öğrendiğimiz çift, kısa süre sonra ayrlık haberiyle herkesi şaşırttı. Çünkü bugüne kadar birbirleri hakkında söyledikleri, ilişkilerinde hiçbir problemin olmadığı yönündeydi!

Üstelik çift, ayrıldıktan sonra birbirleri hakkında birçok itirafta bulundu.

Üstelik çift, ayrıldıktan sonra birbirleri hakkında birçok itirafta bulundu.

Örneğin Erbil, “Zaten son zamanlarda istekleri bitmiyordu. Ev, araba, pırlantalar istiyordu. Zaten kredi kartım ondaydı ama yine de para hırsı ağır bastı. Giderken 180 bin lira değerinde tek taş yüzüğü de aldı” demişti.

Bir ayrıl bir barış çift, bu kaoslu ayrılığın ardından yeni yılda yeniden beraber olduklarını duyurdu!

Bir ayrıl bir barış çift, bu kaoslu ayrılığın ardından yeni yılda yeniden beraber olduklarını duyurdu!

Sizin anlayacağınız Mehmet Ali Erbil'in çalkantılı aşk hayatı son gaz devam ediyor.

Fakat Mehmet Ali Erbil'in aşk hayatındaki kaos bunlarla ibaret değil!

Fakat Mehmet Ali Erbil'in aşk hayatındaki kaos bunlarla ibaret değil!

Geldik bugünkü konumuzun baş karakterine, yani Mehmet Ali Erbil'in Gülseren Ceylan'dan önceki sevgilisi Nevide Çiçek'e. 

Nevide Çiçek, Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan'ın barışması üzerine sosyal medya hesabından birçok paylaşımda bulundu.

Daha önce de kendilerinden ilişkilerine dair açıklamalar gelmişti;

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Nevide Çiçek, Erbil ve Ceylan'ın barışması üzerine "konuşturmayın beni lütfen" diyerek paylaşımlarda bulunmaya başladı.

Nevide Çiçek, Erbil ve Ceylan'ın barışması üzerine "konuşturmayın beni lütfen" diyerek paylaşımlarda bulunmaya başladı.

Daha sonraki paylaşımında 'Valla ben konuşursam insan içine çıkacak yüzünüz kalmaz' diyen Çiçek'ten üst üste birçok paylaşım geldi.

"Hiç öpmeyelim canım biz sizi, yılan sevmiyoruz"

"Hiç öpmeyelim canım biz sizi, yılan sevmiyoruz"

"Yemin ederim sadece gülerek izliyorum sizi. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin."

"Yemin ederim sadece gülerek izliyorum sizi. Allah yolunuzu bahtınızı açık etsin."

Bakalım bu ilişkinin sonu nereye varacak?

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