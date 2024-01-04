Selena Gomez ve Benny Blanco Çiftinin Görüntülerine "Kızılcık Şerbeti Apo ve Alev Daha Uyumlu" Yorumu Yapıldı
Selena Gomez ve Benny Blanco Çiftinin Görüntülerine "Kızılcık Şerbeti Apo ve Alev Daha Uyumlu" Yorumu Yapıldı
Bildiğimiz gibi Selena Gomez son zamanlarda birlikte olduğu Benny Blanco ile magazin gündemini sürekli meşgul etmeyi başarıyor. Dün ikilinin beraber katıldıkları bir maçta çekilen karelerine hayranlarından yorum gecikmedi. Detaylar👇
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Selena Gomez yıllardır değişimine şahit olduğumuz, nerdeyse birlikte büyüdüğümüz isimlerden biri.
Disney yapımı olan "Waverly Büyücüleri" ile genç yaşta oyunculuk yeteneklerini sergilemişti Gomez.
En son kendisini "Only Murderers in the Building" isimli gizem dizisiyle ekranlarda görmüştük.
Geçtiğimiz günlerde müzik kariyerine son vereceğini ve oyunculuk kariyerine odaklanmak istediğini açıklamıştı şarkıcı. Hatta hayranları ünlü şarkıcının bu kararını çokça eleştirmişti.
2023 senesinin sonuna doğru yeni bir aşka imza atana Selena Gomez, Benny Blanco ile yaşadıkları ilişkiyi o zamandan beri açık açık gösteriyor.
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Sevgilisi Benny Blanco ile bir basketbol maçına katılan ünlü şarkıcının görüntüleri kameralara işte böyle yansıdı👇
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Selena Gomez'in hayranlarının yorumları yine gecikmedi tabii, gelin birlikte bakalım👇
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