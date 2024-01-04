Oje Sürdüğü İçin Ağır Eleştirilere Maruz Kalan Gökhan Türkmen İlk Kez Açıklama Yaptı!
Oje Sürdüğü İçin Ağır Eleştirilere Maruz Kalan Gökhan Türkmen İlk Kez Açıklama Yaptı!
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/gok...
Sevilen şarkıcı Gökhan Türkmen son dönemlerdeki tarz değişikliği ile sürekli dikkatleri üzerine çekiyor. Bazen renkli bazen de siyah ojeleriyle eleştirilerin hedefi haline gelebilen ünlü şarkıcı tırnaklarındaki oje hakkında ilk kez açıklama yaptı. Detaylar 👇
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Türk Pop müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Türkmen, "Büyük İnsan", "Çatı Katı", "Biraz Ayrlık" gibi parçaları başta olmak üzere hemen hemen her parçasıyla hit oluyor.
Müzik dünyasının zirvedeki şarkıcıları arasında yer alan Türkmen'in sıkça değiştirdiği saç-sakal tarzı ve giyimi ile adından sıkça söz ettirdiğini söyleyebiliriz.
Oldukça aktif kullandığı sosyal medya hesabından geçtiğimiz gün bu kareyi paylaşmış ve farklı tarzı nedeniyle birçok kişi tarafından tanınamamıştı.
Pek çok seveni tarafından bıyıklı haliyle tam puan alan Gökhan Türkmen'in tırnaklarındaki ojeler ise dikkatlerden kaçmadı.
Öyle ki, kendi görünümüne fark katmayı sevdiğini bildiğimiz ünlü şarkıcı son zamanlarda sürekli ojeli haliyle karşımıza çıkıyor.
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Konserlerine, fotoğraf çekimlerine tırnaklarına oje sürerek çıkan Türkmen kimi zaman her parmağında ayrı bir renk kimi zaman da tek renk tercih ediyor.
2 kız babası olan şarkıcı geçtiğimiz gün Metropol İstanbul'da kameralara yansıdı. Çocuklarıyla vakit geçiren Gökhan Türkmen'e oje hakkında sorular soruldu.
Miilliyet'te yer alan habere göre; oje sürdüğü için bazen ağır eleştirilerin hedefi olan Gökhan Türkmen bu konuyla ilgili "Ne diyeyim ki? Zevkler ve renkler tartışılmaz, ben seviyorum kendime yakıştırıyorum" ifadelerini kullandı.
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