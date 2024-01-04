Oje Sürdüğü İçin Ağır Eleştirilere Maruz Kalan Gökhan Türkmen İlk Kez Açıklama Yaptı!

Sevilen şarkıcı Gökhan Türkmen son dönemlerdeki tarz değişikliği ile sürekli dikkatleri üzerine çekiyor. Bazen renkli bazen de siyah ojeleriyle eleştirilerin hedefi haline gelebilen ünlü şarkıcı tırnaklarındaki oje hakkında ilk kez açıklama yaptı. Detaylar 👇